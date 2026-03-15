العثور على إبنة وزيرة إسرائيليّة ميّتة... ماذا كشفت التحقيقات الأوليّة؟

عثر على ابنة وزيرة ، ميتة في منزلها شمالي ليل السبت، وفقا لتقارير إعلامية.



وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد عثر على شوشانا البالغة من العمر 34 عاما، ميتة.



ونعت وزيرة المستوطنات ابنتها في منشور على " "، قائلة: "بقلب مفطور، أنعى رحيل ابنتنا الحبيبة شوشانا".

وتجري الشرطة تحقيقا في ملابسات الوفاة، لكن لا يعتقد بوجود شبهة جنائية، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية. (سكاي نيوز عربية)