عربي-دولي
روسيا تغرّم TikTok بـ3 ملايين روبل.. ما السبب؟
Lebanon 24
16-03-2026
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت محكمة "تاغانسكي" في
موسكو
فرض غرامة قدرها 3 ملايين روبل على شركة "TikTok Pte. Ltd" لرفضها إزالة محتوى محظور يتعلق بالعلاقات الجنسية غير التقليدية والتحرش الجنسي بالأطفال.
وتمت محاسبة شبكة التواصل الاجتماعي والشركة المسؤولة عنها بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من قانون المخالفات الإدارية في الاتحاد الروسي.
وخلال جلسة المحاكمة، قالت القاضية:"تقرر إدانة شركة TikTok Pte. Ltd، وفرض عقوبة إدارية عليها تتمثل في غرامة مالية قدرها 3 ملايين روبل".
ووفقا لملف القضية فإن تحرير المخالفة جاء بسبب عدم امتثال الشركة وشبكتها للتواصل الاجتماعي إلى قوانين نشر محتوى الإنترنت المعمول بها في الاتحاد الروسي، وعدم إزالة معلومات محظورة تروج للعلاقات الجنسية غير التقليدية (حيث تعتبر حركة
المثليين
متطرفة ومحظورة في روسيا)، وعدم إزالة محتوى يتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال.
من جانبه، صرح محامي الدفاع عن TikTok أثناء جلسة المحكمة بأن "الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (روسكومنادزور) انتهكت
البروتوكول
في تحرير المخالفة، كما أنها لم ترسل إشعارات إلى مزود خدمة الاستضافة الذي تتبع الشركة لتعليماته، تفيد بأن المعلومات المعنية هي معلومات محظورة"، وأضاف:"TikTok يلتزم بالقانون الروسي ويزيل المحتوى المحظور بناء على طلب الوكالات الحكومية والمستخدمين". (روسيا اليوم)
