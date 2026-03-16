"أغرقنا سفنهم وفككنا ترسانتهم".. ترامب يكشف حصيلة 7000 غارة ضد إيران

أعلن الرئيس الأميركي أنه "تم على سلاح الجو والبحرية حيث أغرقنا كثيراً من السفن، وكذلك قضينا على منظومات الدفاع الجوي والرادار".



وأضاف : "نقوم بتفكيك لتصنيع الصواريخ والمسيرات، ولم يعد لدى كثير من الصواريخ، كما أننا قضينا على مواقع التصنيع".



وأشار إلى أن "الحرب استمرت بكامل قوتها خلال الأيام القليلة الماضية، وضربنا أكثر من 7000 هدف كما استهدفنا 3 مواقع لتصنيع الصواريخ والمسيرات اليوم".



وتابع: "كنت من أكبر منتقدي الدول التي نحميها، لأننا حين نحتاج إلى مساعدتها لا نجدها، ونحث الدول الأخرى التي تحصل على نفطها من خلال على تقديم لنا، لإبقاء المضيق مفتوحاً".





Advertisement