مجتبى خامنئي في أول "توجيه": تثبيت فريق والده واستمرارية في السياسات

أصدر المرشد الجديد، مجتبى ، توجيهاً يقضي باستمرار كافة المسؤولين والمديرين الذين عيّنهم والده المرشد السابق، ، في مناصبهم، مؤكداً التزامه بالعمل وفق السياسات والتوجيهات السابقة دون الحاجة إلى إصدار قرارات تعيين جديدة في الوقت الراهن.



جاء ذلك في مذكرة رسمية صدرت عنه رداً على استفسارات بعض مديري المؤسسات المعينين مباشرة من قبل والده بشأن وضعهم الوظيفي، حيث شدد على ضرورة استمرارهم في أداء مهامهم وفق التدابير المتبعة سابقاً.



يُذكر أن مجتبى خامنئي (56 عاماً) أُعلن مرشداً أعلى لإيران بعد من مقتل والده في ضربة جوية أميركية إسرائيلية استهدفت مجمعه السكني في اليوم الأول من الحرب في 28 فبراير الفائت. ومنذ إعلان اختياره، يلف الغموض مصير الزعيم الجديد الذي لم يظهر علناً منذ بدء الصراع.



وقد غذّى إصدار مجتبى لبيان مكتوب -بدلاً من الظهور الشخصي- موجة من الشائعات حول وضعه الصحي، وسط تكهنات بإصابته أو وفاته، لا سيما بعد تأكيد وزير الحرب الأميركي إصابة مجتبى خامنئي، معرباً عن اعتقاده بأنه ربما أصيب بتشوهات.





