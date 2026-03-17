هل استهدف الجيش الإسرائيلي لاريجاني؟

كشفت مصادر إسرائيلية أن الجيش استهدف رئيس للأمن القومي الليلة الماضية.



كما أشارت إلى أن الجيش يتحقق مما إذا كان لاريجاني قد قتل أم لا، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مسؤول إسرائيلي إن لاريجاني كان من أهداف الهجمات الليلة الماضية.



في المقابل، لم يصدر أي تأكيد من الجانب الإيراني حتى الساعة.



وكانت توعدت أكثر من مرة باغتيال قادة الكبار فضلاً عن المسؤولين العسكريين.