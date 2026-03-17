تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
عربي-دولي

رسميّاً... الجيش الإسرائيليّ يُعلن: قمنا باغتيال علي لاريجاني

Lebanon 24
17-03-2026 | 07:04
A-
A+
رسميّاً... الجيش الإسرائيليّ يُعلن: قمنا باغتيال علي لاريجاني
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "في ضربة دقيقة شنّها سلاح الجوّ بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية ومع قدرات عملياتية فريدة في قلب طهران، تم اغتيال علي لاريجاني، أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والذي شغل منصب المرشد الفعلي للنظام الإيراني وذلك أثناء وجوده بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران".

وأضاف في بيان: "على مدى سنوات كان لاريجاني يعتبر أحد أقدم وأبرز الشخصيات في قمة هرم النظام الإيراني وكان مقرّبًا من مرشد النظام علي خامنئي".

وتابع: "بعد اغتيال على خامنئي رسّخ لاريجاني مكانته مرشدًا فعليًا للنظام وقاد القتال ضدّ إسرائيل ودول المنطقة. وفي إطار منصبه أشرف لاريجاني على التنسيق السياسي-الأمني للنظام الإيراني وعمل  على إدارة النشاط على الساحة الدولية بما في ذلك العلاقة مع دول المحور الإيراني".

وقال الجيش الإسرائيلي: "خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة ضدّ النظام في إيران قاد عمليات القمع العنيفة والوحشية بل وأشرف شخصيًا على المجزرة التي ارتُكبت بحق المتظاهرين الإيرانيين".

وختم قائلاً: "تضاف عملية اغتيال على لاريجاني إلى سلسلة عمليات الاستهداف التي طالت عشرات القادة والمسؤولين في النظام الإيراني الذين قضى عليهم الجيش الإسرائيلي خلال عملية زئير الأسد الأمر الذي يشكّل ضربة إضافية لقدرات القيادة الإيرانية على إدارة وتنسيق أنشطتها ضدّ إسرائيل".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال علي لاريجاني
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 17:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 17:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:44 | 2026-03-17
Lebanon24
11:40 | 2026-03-17
Lebanon24
11:20 | 2026-03-17
Lebanon24
11:17 | 2026-03-17
Lebanon24
11:11 | 2026-03-17
Lebanon24
11:09 | 2026-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24