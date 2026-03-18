تقرير: الحرب الإيرانية تكشف مخاطر القواعد الأميركية في الشرق الأوسط

اعتبر تقرير لموقع "responsible state craft" أن القواعد العسكرية الأميركية في شكّلت منطلقاً رئيسياً للهجمات الأميركية على ، لكنها في الوقت نفسه مثّلت هدفاً سهلاً للرد. ففي أقل من أسبوعين، أطلق الجيش آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة على هذه القواعد، ما أسفر عن مقتل سبعة جنود أمريكيين وإصابة ما لا يقل عن 140 آخرين.



وقال التقرير:" هكذا، فإن الحرب التي اختارتها أميركا في إيران قد كشفت مخاطر وجدوى القواعد الأميركية الخارجية. ولتقليل مخاطر الحروب المستقبلية والحد من التهديد الذي يواجه الحلفاء والشركاء، ينبغي على أن تستفيد من هذه الحرب وأن تبدأ بإغلاق هذه المواقع. استند منطق ما بعد الحرب الباردة في الحفاظ على قواعد واشنطن الخارجية إلى فرضيتين. الأولى هي أن استضافة هذه القواعد ستشكل مصدراً للأمن، تحمي الحلفاء والشركاء من الهجمات الخارجية من خلال الردع الأميركي . أما الثانية، فهي أنه من خلال الاستثمار في بنية تحتية عسكرية مشتركة وطويلة الأمد كهذه، ستتعمق وتتعزز العلاقة بين الدول المضيفة وواشنطن. في غضون أيام قليلة فقط، تم الكشف بشكل كامل عن مدى خواء كلا المكانين. رغم أن العدوانية هي التي أدت إلى القصف الأولي لإيران، إلا أن شركاء الولايات المتحدة في الخليج هم من تحملوا وطأة الضربات الانتقامية بسبب وجود العديد من المنشآت العسكرية. وبالمثل، فإن وجود قوات أقل بروزاً في الأردن واستمرار الوجود الأمريكي في العراق قد استوجبا أيضاً ضربات إيرانية".



تابع:" من نواحٍ عديدة، كانت استراتيجية الولايات المتحدة في إنشاء قواعدها العسكرية تسير بشكل آلي منذ نهاية الحرب الباردة. ففي عام 1991، وانطلاقاً من نجاح عملية عاصفة الصحراء، سعت الولايات المتحدة سريعاً إلى تعزيز تفوقها الجيوسياسي من خلال تطوير شبكة من المنشآت العسكرية المتكاملة على امتداد الساحل الجنوبي للخليج العربي. سعت ممالك الخليج، إدراكًا منها لنقاط ضعفها العسكرية، إلى الحصول على الحماية الأميركية من أي عدوان محتمل، وذلك لمنع تكرار غزو العراق للكويت وضمها، أو أي هجوم إيراني محتمل. وبينما كانت هذه الدول، باستثناء الكويت، مترددة في البداية بشأن وجود عسكري أميركي دائم وواسع النطاق، إلا أن رغبة واشنطن المستمرة في تعزيز نفوذها العالمي أدت إلى إنشاء منظومة قواعد عسكرية ضخمة في جميع أنحاء المنطقة. أدت الحرب العالمية على الإرهاب إلى زيادة أهمية منطقة الخليج بالنسبة للبنتاغون، وأصبحت دول المنطقة تنظر إلى استضافة القوات الأميركية كوسيلة سهلة نسبياً لتعزيز العلاقات مع واشنطن مع الاستمرار في موازنة نفوذ إيران. وإدراكاً منها لنهج ترامب الشخصي للغاية في السياسة الخارجية، سعى قادة الخليج إما إلى الحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي أو توسيعه في محاولة للبقاء في حظوة الرئيس. ويبدو أن منطقاً مماثلاً دفع القطريين إلى إهداء ترامب طائرة، بينما اشترى الإماراتيون حصة كبيرة في شركة عملات رقمية تابعة لعائلة ترامب، واستثمر السعوديون في شركة الأسهم الخاصة التابعة لجارد كوشنر".



وقال:" على مدى معظم العقود الثلاثة الماضية، بدت التكاليف المالية والمخاطر الأمنية لاستضافة القواعد الأميركية ضئيلة نسبيًا مقارنةً بالفوائد المتوقعة من الحماية الأميركية. إلا أن سلبيات هذه القواعد بدأت تتضح قبل الحرب الحالية. فعلى سبيل المثال، أظهر قصف العام الماضي لمفاوضي حماس في الدوحة أن عشرة آلاف جندي أمريكي في قاعدة العديد الجوية لم يكونوا قادرين على ردع هجوم من حليف للولايات المتحدة، فضلًا عن خصم.

في نهاية المطاف، أثبتت القواعد الأميركية أنها مصدر انعدام أمن لدول الخليج. فقد سهّل الوجود العسكري الأميركي في المنطقة على الإدارة الأميركية شنّ الحرب، ما جرّ بقية دول المنطقة إلى الصراع. وحوّلت الأحادية الأميركية الإسرائيلية سواحل الخليج إلى خط مواجهة، مع قلة تأثير القادة المحليين في هذا الشأن. أدى اتساع رقعة القواعد الأميركية إلى صعوبة الدفاع الفعال عن هذه المنشآت والدول المضيفة ضد الضربات الانتقامية. وقد نجح الرد الإيراني في تحويل الوجود العسكري الأميركي واسع النطاق من مصدر قوة إلى عبء خطير على دول الشرق الأوسط. في غضون ذلك، بدأ البنتاغون بنقل منظومة صواريخ الدفاع الصاروخي "ثاد" (THAAD) من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط لصد الضربات الواردة، مما يزيد من تآكل مصداقية منظومة التحالفات العالمية التي تقودها واشنطن، وذلك بتقليل قدرتها على حماية حلفائها في شرق آسيا".



أضاف التقرير:" من أجل خلق الأمن في الشرق الأوسط، والحد من خطر دخول الولايات المتحدة في حرب، ومنع إهدار الموارد العسكرية، ينبغي على كل من الولايات المتحدة وشركائها البدء في عملية إغلاق هذه القواعد. الخبر السار هو أنه على الرغم من ميل إدارة ترامب إلى المغامرات العسكرية العالمية، فقد أبدت واشنطن بعض الانفتاح على سحب القوات. بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من منذ عام 2025، وتأمل في إتمام انسحابها من العراق بحلول سبتمبر، وفقًا لمسؤول أمريكي تحدث إلى وكالة رونالد ريغان في يناير. وفي أواخر العام الماضي، خفضت الولايات المتحدة أيضًا وجودها في رومانيا. يُعدّ الكونغرس أحد أبرز العوائق أمام خفض شامل للقوات، إذ نصّ قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 على ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة بما لا يقل عن 76 ألف جندي في أوروبا ، وهو عدد لا يقلّ كثيراً عن العدد الحالي البالغ 85 ألف جندي . ومن المتوقع أن يُبدي الكونغرس تحفظاً مماثلاً تجاه أي محاولة لإعادة القوات من الشرق الأوسط. وهذا يجعل من الأهمية بمكان أن يبادر حلفاء الولايات المتحدة إلى اتخاذ زمام المبادرة.



وختم الموقع:" خلال أزمة غرينلاند مطلع هذا العام، أفادت تقارير بأن بعض الدبلوماسيين الأوروبيين طرحوا إمكانية إغلاق القواعد الأميركية . وفي الوقت نفسه، يشير توقيع السعودية على معاهدة دفاع مشترك مع باكستان في يلول 2025 إلى أن الولايات المتحدة لا تُعتبر المصدر الوحيد المحتمل للأمن. كما أن إغلاق القواعد الأمريكية في الخارج قد يمهد الطريق لعلاقات إقليمية أفضل، سواء بين أوروبا وروسيا أو بين إيران وجيرانها العرب. إذا كان الهدف الحقيقي من هذه القواعد هو توفير الأمن للآخرين، فقد فشلت فشلاً ذريعاً. لقد حان الوقت لجعل شركاء أمريكا أكثر أماناً من خلال تقليص الوجود العسكري الأمريكي في الخارج".



