تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعد استهداف محطة بوشهر النووية.. مخاوف من "كارثة إشعاعية"

Lebanon 24
18-03-2026 | 08:50
A-
A+
بعد استهداف محطة بوشهر النووية.. مخاوف من كارثة إشعاعية
بعد استهداف محطة بوشهر النووية.. مخاوف من كارثة إشعاعية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت روسيا وإيران تعرض محطة "بوشهر" النووية جنوبي طهران لهجوم بصاروخ مساء الثلاثاء، مما أثار مخاوف من احتمال وقوع حادث إشعاعي في ظل الحرب التي تشهدها البلاد.


ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، الأربعاء، عن المدير التنفيذي لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، أن "ضربة أصابت المنطقة المجاورة لمبنى خدمة القياس داخل موقع محطة بوشهر، انتهت قرب وحدة التشغيل".

وأوضح مدير "روساتوم"، التي يعمل بعض فنييها في المحطة الإيرانية لاستخراج اليورانيوم منخفض التخصيب، أنه لم تقع أي إصابات بين الموظفين، مؤكداً أن الوضع الإشعاعي في مستوياته الطبيعية.

وأكد المسؤول الروسي أن 480 مُواطناً روسياً ما زالوا في المحطة، وأن السلطات تستعد لبدء عمليات إجلاء جديدة.

من جهتها، أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا قالت فيه إن "أي أضرار مالية أو تقنية أو بشرية لم تقع، ولم يتضرر أي جزء من المحطة".

بدورها، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حسابها على منصة "إكس" أنها "أُبلغت من إيران بأن مقذوفا طال منشآت محطة بوشهر النووية مساء الثلاثاء، ولم يسفر عن أضرار في المحطة ولا عن إصابات في صفوف العاملين فيها".

ونقلت الوكالة عن مديرها العام رافائيل غروسي دعوته مجددا إلى "ضبط النفس خلال النزاع لتجنب خطر وقوع حادث نووي".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة بوشهر، وهي المحطة النووية الوحيدة العاملة في إيران، ألف ميغاواط، مما يمثل جزءا ضئيلا من احتياجات البلاد من الكهرباء.

وتقع محطة بوشهر على بعد نحو 570 كلم جنوب طهران، وتضم قاعدة بحرية إيرانية ومطارا تحميه أنظمة دفاع جوي.

وقد يؤدي أي هجوم على المنشأة النووية الإيرانية إلى تسرب إشعاعي، ربما يشكل خطرا على البيئة المحيطة".
وسائل إعلام إيرانية: تعرض مدينة بوشهر الساحلية لهجوم ولا معلومات بشأن تضرر محطة بوشهر النووية
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الذرية: إيران أبلغتنا عن مقذوف أصاب محطة بوشهر النووية
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النفط الروسي: استمرار أعمال الإنشاء بمحطة بوشهر النووية في إيران
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية: إجلاء 150 موظفا من محطة بوشهر النووية إلى خارج إيران وبقاء 450 شخصا في المحطة
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة

الوكالة الدولية

الإيرانية

الإيراني

من جهته

النووي

روسيا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-18
Lebanon24
11:47 | 2026-03-18
Lebanon24
11:31 | 2026-03-18
Lebanon24
11:30 | 2026-03-18
Lebanon24
11:17 | 2026-03-18
Lebanon24
11:01 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24