استخدمتها أميركا لقصف إيران.. ما هي قنابل "جي بي يو 72"؟

ذكر موقع " "، أنّ الجيش الأميركيّ أعلن أنّه استخدم قنابل "جي بي يو 72" الخارقة للتحصينات، لضرب مواقع صواريخ إيرانية محصنة، على طول الساحل قرب .



وتُعدّ قنبلة "جي بي يو 72" التي استخدمت في الهجوم الأقوى في فئتها، حيث تعتمد على نظام توجيه بالأقمار الاصطناعية، وتتفوق على القنابل القديمة مثل "جي بي يو 28" بقدرتها على تحمل الصدمات العالية أثناء الاختراق، مما يسمح لها بتدمير "مواقع الصواريخ" المحصنة.



ويتكون الرأس الحربي للسلاح من مادة شديدة الانفجار داخل غلاف فولاذي صلب جدا، مصمم ليتحمل صدمة الارتطام بالخرسانة من دون أن يتشوه أو ينفجر مبكرا.



وتستخدم هذه القنابل ضد ما يسمى بـ"الأهداف القيمة المدفونة بعمق"، وتشمل المخابئ التي تدير منها الجيوش عملياتها تحت الأرض، أو مصانع الصواريخ، أو مخازن الرؤوس الحربية الموجودة داخل أنفاق جبلية، أو حظائر الطائرات الخرسانية، إلى جانب استهداف المنشآت النووية التي تبنى عادة في أعماق كبيرة لحمايتها من الضربات الجوية التقليدية.



وتتطلب هذه القنبلة طائرات ذات قدرات خاصة بسبب وزنها وحجمها، وأبرزها:



- "إف 15 إي سترايك إيغل": المقاتلة الرئيسية القادرة على حملها.

- "بي 1 بي لانسر": القاذفة الاستراتيجية التي يمكنها حمل كميات كبيرة منها.

- "بي 21 رايدر": من المتوقع أن تكون المنصة الرئيسية لها في .

