مسؤول أميركي بارز يستقيل احتجاجًا على الحرب ضد إيران ويثير جدلاً واسعًا

قالت تولسي جابارد، مديرة المخابرات الوطنية ، الأربعاء، إن تحديد ما يعد تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وما لا يعد كذلك ليس من مسؤولية أجهزة المخابرات الأمريكية.وذكر ، في بيان، أن هذا التصريح جاء ردا على سؤال حول ما إن كان مجتمع المخابرات الأمريكي قد قيّم، قبل الهجمات الأمريكية على ، أن تشكل تهديدا نوويا وشيكا.والثلاثاء، اعتبر الرئيس الأمريكي أن استقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كينت احتجاجا على الحرب ضد إيران، هو "أمر جيد".وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "لطالما اعتقدت أنه ضعيف في مجال الأمن، ضعيف للغاية".وأضاف أنه حين اطلع على بيان استقالته "أدركت أن تركه (المنصب) هو أمر جيد".وبات كينت البالغ 45 عاما، والذي عينه ترامب في منصبه، أول مسؤول رفيع يستقيل احتجاجا على الحرب ضد إيران.وقال العضو السابق في "القبعات الخضر" في رسالة استقالته: "لا يمكنني بضمير مرتاح أن أدعم الحرب المستمرة في إيران".وأضاف: "لم تشكل إيران أي تهديد وشيك لأمتنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب بسبب ضغوط من وجماعات الضغط الأمريكية القوية التابعة لها".