تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

للضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز… هذا ما يخطط له ترامب!

Lebanon 24
20-03-2026 | 07:09
A-
A+
للضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز… هذا ما يخطط له ترامب!
للضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز… هذا ما يخطط له ترامب! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن أربعة مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبحث خيارات للسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية أو فرض حصار عليها للضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.


وأكد مسؤول أميركي للموقع أن البيت الأبيض والبنتاغون يدرسان إرسال قوات إضافية إلى المنطقة قريبًا، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب عازم على إعادة فتح المضيق، وإذا اقتضت الضرورة الاستيلاء على جزيرة خرج لتحقيق ذلك، فهو مستعد لذلك. وأضاف أن الضربة الأميركية على الجزيرة جاءت كتحذير لإجبار إيران على فتح المضيق.


وأمس الخميس، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس ترامب تدرس تنفيذ عملية إنزال في جزيرة خرج الإيرانية ونشر آلاف الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط، في إطار مراجعة واسعة للخيارات العسكرية المتاحة لتعزيز حضورها في المنطقة.


وبحسب المسؤول، تشمل السيناريوهات المطروحة تأمين ممرات آمنة لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.


وأشار المصدر إلى أن النقاشات داخل الإدارة الأميركية لم تستبعد خيارات أكثر تصعيداً، من بينها إرسال قوات برية إلى الجزيرة الإيرانية، التي تمثل مركزاً رئيسياً لصادرات النفط الإيراني، في خطوة قد تحمل أبعاداً استراتيجية واقتصادية كبيرة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين عسكريين أميركيين أن الولايات المتحدة وحلفاءها كثفوا المعركة لإعادة فتح مضيق هرمز، وأرسلوا طائرات هجومية تحلق على ارتفاع منخفض فوق الممرات البحرية لقصف السفن البحرية الإيرانية ومروحيات أباتشي لإسقاط الطائرات الإيرانية المسيرة القاتلة.


وقد أدى الإغلاق الفعلي للمضيق إلى ارتفاع أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار للبرميل، حيث لامست لفترة وجيزة 119 دولارًا قبل أن تغلق عند 108.65 دولار، بزيادة قدرها 1.2%، يوم الخميس، ما أجبر إدارة ترامب على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب التي شنتها إلى جانب إسرائيل في 28 شباط.
لهذا السبب يتردد حلفاء ترامب بالمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:56:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: بعض الدول تفتقر إلى الحماسة للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:56:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: مستشارون بريطانيون يساعدون الولايات المتحدة في وضع خيارات لإعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:56:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: منخرطون دبلوماسيا لإعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:56:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

الأميركيين

إيران على

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-03-20
Lebanon24
13:55 | 2026-03-20
Lebanon24
13:00 | 2026-03-20
Lebanon24
12:59 | 2026-03-20
Lebanon24
12:58 | 2026-03-20
Lebanon24
11:19 | 2026-03-20
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24