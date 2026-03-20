تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"غضب داخل بيئة الحزب".. ماذا قال تقرير أميركي؟

Lebanon 24
20-03-2026 | 17:00
A-
A+
غضب داخل بيئة الحزب.. ماذا قال تقرير أميركي؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تقريراً جديداً قالت فيه إن الغضب داخل القاعدة الشعبية والسياسية لـ"حزب الله" يتصاعد، مع اتساع رقعة الحرب واستمرار الغارات الإسرائيلية.
ويقول التقرير إن هناك شعور كبير بأن "حزب الله" جرّ البلاد إلى مواجهة جديدة بكلفة إنسانية واقتصادية باهظة، وأضاف: "بعد أن أطلق حزب الله هجمات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، جاء الرد الإسرائيلي واسعاً، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص داخل لبنان، كثير منهم يعيش معاناة النزوح للمرة الثانية خلال أقل من عامين، إضافة إلى سقوط مئات الضحايا".
 
وفي السياق، يقول خبير العلاقات الدولية فيليبو ديونيجي، إن حزب الله يواجه اليوم تحدياً مزدوجاً، فإلى جانب الضغوط العسكرية، يتعرض لتراجع في شرعيته داخل بيئته، مع تزايد الانتقادات لقراره خوض الحرب. 

وبحسب شهادات عدد من السكان في مناطق نفوذ الحزب، بدأت تظهر أصوات حتى داخل قاعدته التقليدية تنتقد التصعيد، متسائلة عن جدوى الدخول في حرب جديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتقول إحدى النازحات: "دفعنا ثمناً كبيراً… نزوح ودمار وخسائر، فما الفائدة؟" في إشارة إلى تزايد الشعور بالإرهاق من تكرار الحروب، كما عبّر آخرون عن استيائهم من توقيت التصعيد، مشيرين إلى تجاهل ظروف المدنيين.
 
وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع اكتظاظ مراكز الإيواء وارتفاع الإيجارات، ما دفع العديد من النازحين إلى المبيت في السيارات أو الخيام، في ظل نقص الخدمات الأساسية.

وامتدت آثار النزوح إلى العاصمة بيروت، حيث تحولت المدارس إلى مراكز إيواء، وازدحمت الطرق، فيما يعاني المرضى وكبار السن من صعوبة الوصول إلى الرعاية.

ويأتي هذا التراجع في التأييد الشعبي في وقت يواجه فيه الحزب تحديات أخرى، منها تضييق مصادر التمويل وتراجع خطوط الدعم الإقليمية، إضافة إلى التغييرات في القيادة بعد رحيل حسن نصر الله، ويرى محللون أن القيادة الجديدة لا تحظى بنفس الحضور الشعبي، ما يزيد من صعوبة الحفاظ على مستوى التأييد السابق.

ورغم تزايد الانتقادات، تقول الصحيفة إن حزب الله ما زال يحتفظ بجزء من الدعم داخل بيئته، نظراً لدوره في تقديم الخدمات الأساسية، فيما يرى البعض أن أي مواجهة داخلية مع الحزب تبقى صعبة، في ظل اختلال ميزان القوى، ما يجعل الخيارات محدودة أمام معارضيه.
 
ومع استمرار الحرب، تبقى الصورة مفتوحة على مزيد من التعقيد، بين تصاعد الغضب الشعبي واستمرار الضغوط العسكرية، في وقت يعيش فيه آلاف اللبنانيين حالة من الترقب وعدم اليقين بشأن مستقبلهم. (24)
الإسرائيلية

الإسرائيلي

نصر الله

النازحين

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

القاعدة

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24