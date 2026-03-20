"غضب داخل بيئة الحزب".. ماذا قال تقرير أميركي؟

نشرت صحيفة " بوست" الأميركية تقريراً جديداً قالت فيه إن الغضب داخل الشعبية والسياسية لـ" " يتصاعد، مع اتساع رقعة الحرب واستمرار .

ويقول التقرير إن هناك شعور كبير بأن "حزب الله" جرّ البلاد إلى مواجهة جديدة بكلفة إنسانية واقتصادية باهظة، وأضاف: "ب عد أن أطلق حزب الله هجمات صاروخية ومسيرات باتجاه رداً على مقتل المرشد علي خامنئي، جاء الرد واسعاً، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص داخل ، كثير منهم يعيش معاناة النزوح للمرة الثانية خلال أقل من عامين، إضافة إلى سقوط مئات الضحايا".

وفي السياق، يقول خبير العلاقات الدولية فيليبو ديونيجي، إن حزب الله يواجه اليوم تحدياً مزدوجاً، فإلى جانب الضغوط العسكرية، يتعرض لتراجع في شرعيته داخل بيئته، مع تزايد الانتقادات لقراره خوض الحرب.



وبحسب شهادات عدد من السكان في مناطق نفوذ الحزب، بدأت تظهر أصوات حتى داخل قاعدته التقليدية تنتقد التصعيد، متسائلة عن جدوى الدخول في حرب جديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.



وتقول إحدى النازحات: "دفعنا ثمناً كبيراً… نزوح ودمار وخسائر، فما الفائدة؟" في إشارة إلى تزايد الشعور بالإرهاق من تكرار الحروب، كما عبّر آخرون عن استيائهم من توقيت التصعيد، مشيرين إلى تجاهل ظروف المدنيين.

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع اكتظاظ مراكز الإيواء وارتفاع الإيجارات، ما دفع العديد من إلى المبيت في السيارات أو الخيام، في ظل نقص الخدمات الأساسية.



وامتدت آثار النزوح إلى العاصمة ، حيث تحولت المدارس إلى مراكز إيواء، وازدحمت الطرق، فيما يعاني المرضى وكبار السن من صعوبة الوصول إلى الرعاية.



ويأتي هذا التراجع في التأييد الشعبي في وقت يواجه فيه الحزب تحديات أخرى، منها تضييق مصادر التمويل وتراجع خطوط الدعم الإقليمية، إضافة إلى التغييرات في القيادة بعد رحيل حسن ، ويرى محللون أن القيادة الجديدة لا تحظى بنفس الحضور الشعبي، ما يزيد من صعوبة الحفاظ على مستوى التأييد السابق.



ورغم تزايد الانتقادات، تقول الصحيفة إن حزب الله ما زال يحتفظ بجزء من الدعم داخل بيئته، نظراً لدوره في تقديم الخدمات الأساسية، فيما يرى البعض أن أي مواجهة داخلية مع الحزب تبقى صعبة، في ظل اختلال ميزان القوى، ما يجعل الخيارات محدودة أمام معارضيه.

ومع استمرار الحرب، تبقى الصورة مفتوحة على مزيد من التعقيد، بين تصاعد الغضب الشعبي واستمرار الضغوط العسكرية، في وقت يعيش فيه آلاف اللبنانيين حالة من الترقب وعدم اليقين بشأن مستقبلهم. (24)