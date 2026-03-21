|
عربي-دولي
في محيط مطار بغداد.. هجوم قرب معسكر الدعم اللوجستي الأميركي
Lebanon 24
21-03-2026
|
02:11
أفاد مصدر أمني
عراقي
بتعرض محيط
مطار بغداد الدولي
لهجوم جديد استهدف المنطقة القريبة من مركز الدعم اللوجستي الذي يضم قوات
التحالف الدولي
بقيادة
الولايات المتحدة
، وذلك في ثاني هجوم خلال اليوم بعد نحو ساعتين من هجوم سابق.
وتحدثت تقارير عن تصاعد الدخان قرب معسكر الدعم اللوجستي الأميركي قرب
مطار بغداد
بعد هجوم بمسيَّرتين.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحافية بوقوع انفجار في مدينة أربيل، عاصمة
إقليم كردستان العراق
، مع تقارير عن تعرض قواعد عسكرية أميركية في وسط الإقليم لهجمات مماثلة بطائرات مسيَّرة وصواريخ.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارير عن سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أميركية في
العراق
خلال الساعات الأخيرة، من دون صدور حصيلة رسمية تحدد حجم الأضرار أو الإصابات.
في سياق آخر، أعلنت هيئة
الحشد الشعبي
مقتل أحد المقاتلين وإصابة آخرين، جراء قصف أميركي إسرائيلي استهدف مقر الفوج الرابع (اللواء 52) في مطار الحليوة بقضاء طوز خورماتو، مساء الجمعة.
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني عراقي للجزيرة: هجوم جديد بمسيرة على معسكر الدعم اللوجستي للسفارة الأمريكية قرب مطار بغداد
Lebanon 24
مصدر أمني عراقي للجزيرة: هجوم جديد بمسيرة على معسكر الدعم اللوجستي للسفارة الأمريكية قرب مطار بغداد
21/03/2026 10:46:25
21/03/2026 10:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزيرة: استهداف معسكر الدعم اللوجستي للسفارة الأميركية قرب مطار بغداد بمسيّرة
Lebanon 24
الجزيرة: استهداف معسكر الدعم اللوجستي للسفارة الأميركية قرب مطار بغداد بمسيّرة
21/03/2026 10:46:25
21/03/2026 10:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني عراقي للجزيرة: استهداف معسكر الدعم اللوجستي للسفارة الأمريكية قرب مطار بغداد
Lebanon 24
مصدر أمني عراقي للجزيرة: استهداف معسكر الدعم اللوجستي للسفارة الأمريكية قرب مطار بغداد
21/03/2026 10:46:25
21/03/2026 10:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد أعمدة الدخان بالقرب من قاعدة أميركية للدعم اللوجستي قرب مطار بغداد بعد هجومين بمسيرتين
Lebanon 24
تصاعد أعمدة الدخان بالقرب من قاعدة أميركية للدعم اللوجستي قرب مطار بغداد بعد هجومين بمسيرتين
21/03/2026 10:46:25
21/03/2026 10:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس الانتقام الجماعي بحق الفلسطينيين
Lebanon 24
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس الانتقام الجماعي بحق الفلسطينيين
04:19 | 2026-03-21
21/03/2026 04:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرين: سنساهم في الجهود الدولية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز
Lebanon 24
البحرين: سنساهم في الجهود الدولية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز
04:15 | 2026-03-21
21/03/2026 04:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد روسي يعيد "الرعب الليلي" إلى أوكرانيا
Lebanon 24
تصعيد روسي يعيد "الرعب الليلي" إلى أوكرانيا
04:00 | 2026-03-21
21/03/2026 04:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "صفقة تويتر".. إدانة ايلون ماسك وإلزامه بدفع تعويضات خيالية
Lebanon 24
بسبب "صفقة تويتر".. إدانة ايلون ماسك وإلزامه بدفع تعويضات خيالية
03:31 | 2026-03-21
21/03/2026 03:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: روسيا ستظل شريكا موثوقا لإيران
Lebanon 24
بوتين: روسيا ستظل شريكا موثوقا لإيران
03:20 | 2026-03-21
21/03/2026 03:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
12:26 | 2026-03-20
20/03/2026 12:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
16:19 | 2026-03-20
20/03/2026 04:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي يُلاقي "حزب الله"... لا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
Lebanon 24
برّي يُلاقي "حزب الله"... لا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
06:00 | 2026-03-20
20/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران على حافة الانهيار
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران على حافة الانهيار
06:30 | 2026-03-20
20/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
13:00 | 2026-03-20
20/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
04:19 | 2026-03-21
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس الانتقام الجماعي بحق الفلسطينيين
04:15 | 2026-03-21
البحرين: سنساهم في الجهود الدولية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز
04:00 | 2026-03-21
تصعيد روسي يعيد "الرعب الليلي" إلى أوكرانيا
03:31 | 2026-03-21
بسبب "صفقة تويتر".. إدانة ايلون ماسك وإلزامه بدفع تعويضات خيالية
03:20 | 2026-03-21
بوتين: روسيا ستظل شريكا موثوقا لإيران
02:13 | 2026-03-21
إيران تبدي استعدادها للسماح للسفن اليابانية بعبور مضيق هرمز
فيديو
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
21/03/2026 10:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
21/03/2026 10:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
21/03/2026 10:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
