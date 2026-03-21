في العراق.. طائرة مسيّرة تستهدف مقر المخابرات العراقية في بغداد

أعلنت انه تم اليوم السبت استهداف مقر جهاز المخابرات الوطني في منطقة المنصور في .



ونقلت عن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن قوله: "استهداف مقر جهاز المخابرات الوطني في منطقة المنصور في بغداد".



وذكرت وكالة أن طائرة مسيّرة استهدفت مقر المخابرات العراقية في بغداد.



هذا وكشف مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن هجوما بالطيران المسيّر وقع، صباح السبت، على حيّ سكني في وسط بغداد.



وقال المسؤول إن "المسيّرة الأولى كانت مسيّرة استطلاع سقطت في نادي الصيد"، وهو ناد اجتماعي راق يقع في منطقة المنصور في وسط العاصمة العراقية، فيما "نفّذت المسيّرة الثانية الهجوم على مبنى اتصالات" لمؤسسة أمنية تتعاون مع مستشارين أميركيين متواجدين في في إطار لمحاربة تنظيم داعش.



وكان شهود أفادوا بسماع دوي انفجار في محيط معرض بغداد الدولي بحي المنصور في بغداد، مما خلف سحبا من الدخان الأسود، كما شوهدت سيارات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية تهرع إلى مكان الانفجار.



