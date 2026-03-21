تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
9
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
في العراق.. طائرة مسيّرة تستهدف مقر المخابرات العراقية في بغداد
Lebanon 24
21-03-2026
|
04:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وكالة الأنباء العراقية
انه تم اليوم السبت استهداف مقر جهاز المخابرات الوطني في منطقة المنصور في
بغداد
.
ونقلت
وكالة الأنباء
العراقية
عن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن قوله: "استهداف مقر جهاز المخابرات الوطني في منطقة المنصور في بغداد".
وذكرت وكالة
رويترز
أن طائرة مسيّرة استهدفت مقر المخابرات العراقية في بغداد.
هذا وكشف مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن هجوما بالطيران المسيّر وقع، صباح السبت، على حيّ سكني في وسط بغداد.
وقال المسؤول إن "المسيّرة الأولى كانت مسيّرة استطلاع سقطت في نادي الصيد"، وهو ناد اجتماعي راق يقع في منطقة المنصور في وسط العاصمة العراقية، فيما "نفّذت المسيّرة الثانية الهجوم على مبنى اتصالات" لمؤسسة أمنية
عراقية
تتعاون مع مستشارين أميركيين متواجدين في
العراق
في إطار
التحالف الدولي
لمحاربة تنظيم داعش.
وكان شهود
عيان
أفادوا بسماع دوي انفجار في محيط معرض بغداد الدولي بحي المنصور في بغداد، مما خلف سحبا من الدخان الأسود، كما شوهدت سيارات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية تهرع إلى مكان الانفجار.
مواضيع ذات صلة
طائرة مسيرة تستهدف مقر المخابرات العراقية في بغداد
Lebanon 24
طائرة مسيرة تستهدف مقر المخابرات العراقية في بغداد
21/03/2026 13:22:31
21/03/2026 13:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جهاز المخابرات العراقي: مقتل ضابط باستهداف مقر الجهاز في بغداد
Lebanon 24
جهاز المخابرات العراقي: مقتل ضابط باستهداف مقر الجهاز في بغداد
21/03/2026 13:22:31
21/03/2026 13:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاعات الجوية العراقية تسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا مطار بغداد الدولي
Lebanon 24
الدفاعات الجوية العراقية تسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا مطار بغداد الدولي
21/03/2026 13:22:31
21/03/2026 13:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر أمنية عراقية: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة كانت تقترب من مطار بغداد
Lebanon 24
مصادر أمنية عراقية: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة كانت تقترب من مطار بغداد
21/03/2026 13:22:31
21/03/2026 13:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية
الأجهزة الأمنية
وكالة فرانس برس
التحالف الدولي
وكالة الأنباء
مؤسسة أمنية
العراقي
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل وقع "حزب الله" في خطأ استراتيجيّ بسبب دخوله الحرب؟
Lebanon 24
هل وقع "حزب الله" في خطأ استراتيجيّ بسبب دخوله الحرب؟
07:13 | 2026-03-21
21/03/2026 07:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتس: الضربات على إيران ستشهد تصاعدا ملحوظا
Lebanon 24
كاتس: الضربات على إيران ستشهد تصاعدا ملحوظا
06:57 | 2026-03-21
21/03/2026 06:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"علم الأسد" يُرفع فوق سفارة.. إيران أمام انشقاقات دبلوماسية!
Lebanon 24
"علم الأسد" يُرفع فوق سفارة.. إيران أمام انشقاقات دبلوماسية!
06:36 | 2026-03-21
21/03/2026 06:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يُحذّر: الحوثيون يستعدون لدخول الحرب
Lebanon 24
تقرير أميركي يُحذّر: الحوثيون يستعدون لدخول الحرب
06:30 | 2026-03-21
21/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة كشفت خطة إيرانية.. ماذا جرى في مضيق هرمز؟
Lebanon 24
حادثة كشفت خطة إيرانية.. ماذا جرى في مضيق هرمز؟
06:28 | 2026-03-21
21/03/2026 06:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
12:26 | 2026-03-20
20/03/2026 12:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
16:19 | 2026-03-20
20/03/2026 04:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
13:00 | 2026-03-20
20/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 18 يومًا من عملية "زئير الأسد".. تقديرات إسرائيلية تكشف حجم الخسائر الإيرانية
Lebanon 24
بعد 18 يومًا من عملية "زئير الأسد".. تقديرات إسرائيلية تكشف حجم الخسائر الإيرانية
09:00 | 2026-03-20
20/03/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأت أميركا "معركة السيطرة على هرمز"؟
Lebanon 24
هل بدأت أميركا "معركة السيطرة على هرمز"؟
08:00 | 2026-03-20
20/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:13 | 2026-03-21
هل وقع "حزب الله" في خطأ استراتيجيّ بسبب دخوله الحرب؟
06:57 | 2026-03-21
كاتس: الضربات على إيران ستشهد تصاعدا ملحوظا
06:36 | 2026-03-21
"علم الأسد" يُرفع فوق سفارة.. إيران أمام انشقاقات دبلوماسية!
06:30 | 2026-03-21
تقرير أميركي يُحذّر: الحوثيون يستعدون لدخول الحرب
06:28 | 2026-03-21
حادثة كشفت خطة إيرانية.. ماذا جرى في مضيق هرمز؟
06:25 | 2026-03-21
الجيش الإسرائيليّ: إيران استهدفت طائرة لنا بصاروخٍ
فيديو
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
21/03/2026 13:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
21/03/2026 13:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
21/03/2026 13:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24