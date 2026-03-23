الجيش الإسرائيلي: قتيل "مسغاف عام" قُتل بنيران اسرائيلية

أعلن الجيش ، اليوم الإثنين، أن المواطن الإسرائيلي الذي قتل أمس الأحد في مسغاف عام بأصبع قُتل بنيران اسرائيلية عن طريق الخطأ.





وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي الجنرال إن الجيش يحقق فيما إذا كانت نيران مدفعيته قد قتلت بالخطأ مزارعا إسرائيليا في شمال البلاد في كيبوتس مسغاف عام صباح .

وكان أمس الأحد قتل شخص وأصيب آخر بجروح بالغة، إثر سقوط صاروخ كان يعتقد أنه أطلق من على سيارتهما في منطقة مسغاف عام بالجليل شمال .