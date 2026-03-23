السوداني: نُعارض التدخل العسكري في مضيق هرمز

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنّ " لا تُؤيّد التدخل العسكري في مضيق هرمز، رغم أنها تعتبر القيود المفروضة على الملاحة فيه انتهاكا للقانون الدولي".



وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "كورييري ديلا سيرا" ، أكد السوداتي أن يدين إغلاق مضيق هرمز، الذي وصفه بأنه انتهاك للقانون الدولي المتعلق بحرية الملاحة.



لكن السوداني استبعد مشاركة العراق في أي عمل عسكري لحماية ناقلات ، وقال: "لا نؤمن بالحلول العسكرية. توفير الحماية المسلحة للسفن سيثير رد فعل من ولن يسهل الملاحة. لذلك، لن ننضم إلى أي عمل عسكري في ". (روسيا اليوم)

