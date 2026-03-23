Advertisement
عربي-دولي
عن حرب إيران.. ماذا قال نجلُ نتنياهو؟
Lebanon 24
23-03-2026
|
07:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال نجل رئيس الوزراء
الإسرائيلي
يائير نتنياهو، اليوم الاثنين، إن خوض
إسرائيل
عمليات عسكرية ضد
إيران
، يمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، موضحًا أن عملية "زئير
الأسد
"
الإسرائيلية
في إيران، تضاهي عملية إيقاف ألمانيا النازية أوائل ثلاثينيات القرن الماضي.
ووفقًا لِما نقله موقع "واللا" الإسرائيلي عن نتنياهو الابن، ربط الأخير بين والده وترامب من جهة، ورئيس الوزراء
البريطاني
الأسبق ونستون تشرشل من جهة أخرى، قائلاً: "كلاهما معجب بتشرشل، وتعلم من أخطاء عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين".
وأضاف: "يجب مواجهة الأنظمة الشمولية قبل أن تصبح قوية للغاية".
وأكد يائير نتنياهو أن الشعب
الإيراني
نفسه "محب للحرية"، وأن إسرائيل والولايات المتحدة لا تعملان ضد النظام فحسب، بل "تمنحان الشعب الإيراني فرصة لاستعادة حريته" وفق تعبيره.
ووردت تصريحات نتنياهو الابن في سياق مؤتمر "العمل السياسي المحافظ" في المجر 2026، وهو أحد الأحداث الرئيسية للمعسكر المحافظ الداعم لرئيس الوزراء فيكتور أوربان، والذي يُعقد قبل أسابيع فقط من انتخابات البلاد.
وصوَّر إسرائيل على أنها "الدولة الوحيدة في
الشرق الأوسط
التي يتزايد فيها عدد السكان المسيحيين ولا يتناقص".
وخلص الموقع الإسرائيلي إلى أن يائير نتنياهو لا يتبنى وحده عملية التسويق لحرب إسرائيل في إيران، بل تشاطره أمه سارة نتنياهو، التي تتواجد حالياً في نيويورك، ومن المقرر أن تسافر من هناك إلى
واشنطن
، لحضور مؤتمر، تقيمه السيدة الأولى ميلانيا
ترامب
في
وزارة الخارجية
والبيت الأبيض.
(إرم نيوز)
Advertisement
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
23/03/2026 17:55:50
23/03/2026 17:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
في ظلّ حرب إيران.. ماذا قال تقرير إسرائيلي عن الخليج؟
Lebanon 24
في ظلّ حرب إيران.. ماذا قال تقرير إسرائيلي عن الخليج؟
23/03/2026 17:55:50
23/03/2026 17:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير نجل خامنئي... ماذا كشفت وكالة إيرانيّة؟
Lebanon 24
عن مصير نجل خامنئي... ماذا كشفت وكالة إيرانيّة؟
23/03/2026 17:55:50
23/03/2026 17:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نشعر أننا بنزهة قصيرة في إيران وسننتهي وبعد حرب إيران سنبتعد عن الحروب
Lebanon 24
ترامب: نشعر أننا بنزهة قصيرة في إيران وسننتهي وبعد حرب إيران سنبتعد عن الحروب
23/03/2026 17:55:50
23/03/2026 17:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعتقل عميلاً إسرائيليّاً بارزاً
Lebanon 24
إيران تعتقل عميلاً إسرائيليّاً بارزاً
11:42 | 2026-03-23
23/03/2026 11:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ جديد لسكان الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ جديد لسكان الضاحية الجنوبيّة
11:32 | 2026-03-23
23/03/2026 11:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن احتمال ضرب إيران المملكة المتحدة.. هذا ما كشفته صحيفة "The Telegraph"
Lebanon 24
بشأن احتمال ضرب إيران المملكة المتحدة.. هذا ما كشفته صحيفة "The Telegraph"
11:30 | 2026-03-23
23/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... أوّل إطلالة علنيّة للأمير أندرو بعد إعتقاله قبل أسابيع
Lebanon 24
بالصورة... أوّل إطلالة علنيّة للأمير أندرو بعد إعتقاله قبل أسابيع
11:21 | 2026-03-23
23/03/2026 11:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: صاروخان إيرانيان سقطا داخل الأراضي اللبنانيّة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: صاروخان إيرانيان سقطا داخل الأراضي اللبنانيّة
11:18 | 2026-03-23
23/03/2026 11:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
"حزب الله" تسلّل إلى الحدود.. هكذا استغل "الغيوم"!
Lebanon 24
"حزب الله" تسلّل إلى الحدود.. هكذا استغل "الغيوم"!
15:00 | 2026-03-22
22/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف اتصالات وقف النار ومخاوف أمنية تعيد فرز بيروت بين "غربية" و"شرقية"
Lebanon 24
توقف اتصالات وقف النار ومخاوف أمنية تعيد فرز بيروت بين "غربية" و"شرقية"
23:53 | 2026-03-22
22/03/2026 11:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل هزّة أرضيّة في لبنان... إليكم قوّتها وموقعها
Lebanon 24
تسجيل هزّة أرضيّة في لبنان... إليكم قوّتها وموقعها
06:12 | 2026-03-23
23/03/2026 06:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتلال إسرائيل للبنان.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن احتلال إسرائيل للبنان.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
16:00 | 2026-03-22
22/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إستهداف شقة في الحازمية وهذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
بالفيديو... إستهداف شقة في الحازمية وهذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ
10:00 | 2026-03-23
23/03/2026 10:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
11:42 | 2026-03-23
إيران تعتقل عميلاً إسرائيليّاً بارزاً
11:32 | 2026-03-23
إنذار إسرائيليّ جديد لسكان الضاحية الجنوبيّة
11:30 | 2026-03-23
بشأن احتمال ضرب إيران المملكة المتحدة.. هذا ما كشفته صحيفة "The Telegraph"
11:21 | 2026-03-23
بالصورة... أوّل إطلالة علنيّة للأمير أندرو بعد إعتقاله قبل أسابيع
11:18 | 2026-03-23
الجيش الإسرائيليّ: صاروخان إيرانيان سقطا داخل الأراضي اللبنانيّة
11:14 | 2026-03-23
إيران تردّ على ترامب: لم يتمّ إجراء أيّ حوار مع أميركا
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
23/03/2026 17:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
23/03/2026 17:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
23/03/2026 17:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
