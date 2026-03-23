Advertisement

عربي-دولي

عن حرب إيران.. ماذا قال نجلُ نتنياهو؟

Lebanon 24
23-03-2026 | 07:48
عن حرب إيران.. ماذا قال نجلُ نتنياهو؟
قال نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير نتنياهو، اليوم الاثنين، إن خوض إسرائيل عمليات عسكرية ضد إيران، يمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، موضحًا أن عملية "زئير الأسد" الإسرائيلية في إيران، تضاهي عملية إيقاف ألمانيا النازية أوائل ثلاثينيات القرن الماضي.
 
 
ووفقًا لِما نقله موقع "واللا" الإسرائيلي عن نتنياهو الابن، ربط الأخير بين والده وترامب من جهة، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل من جهة أخرى، قائلاً: "كلاهما معجب بتشرشل، وتعلم من أخطاء عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين".


وأضاف: "يجب مواجهة الأنظمة الشمولية قبل أن تصبح قوية للغاية".


وأكد يائير نتنياهو أن الشعب الإيراني نفسه "محب للحرية"، وأن إسرائيل والولايات المتحدة لا تعملان ضد النظام فحسب، بل "تمنحان الشعب الإيراني فرصة لاستعادة حريته" وفق تعبيره.


ووردت تصريحات نتنياهو الابن في سياق مؤتمر "العمل السياسي المحافظ" في المجر 2026، وهو أحد الأحداث الرئيسية للمعسكر المحافظ الداعم لرئيس الوزراء فيكتور أوربان، والذي يُعقد قبل أسابيع فقط من انتخابات البلاد.


وصوَّر إسرائيل على أنها "الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يتزايد فيها عدد السكان المسيحيين ولا يتناقص".


وخلص الموقع الإسرائيلي إلى أن يائير نتنياهو لا يتبنى وحده عملية التسويق لحرب إسرائيل في إيران، بل تشاطره أمه سارة نتنياهو، التي تتواجد حالياً في نيويورك، ومن المقرر أن تسافر من هناك إلى واشنطن، لحضور مؤتمر، تقيمه السيدة الأولى ميلانيا ترامب في وزارة الخارجية والبيت الأبيض. (إرم نيوز)
Advertisement
