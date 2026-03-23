عربي-دولي

"نصف لبنان" في مرمى الأطماع.. سموتريتش: الحدود هي "الليطاني"!

Lebanon 24
23-03-2026 | 09:44
"نصف لبنان" في مرمى الأطماع.. سموتريتش: الحدود هي "الليطاني"!
أطلق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تصريحات تصعيدية دعا فيها إلى أن يكون نهر الليطاني هو الحد الفاصل مع إسرائيل، مطالبًا باحتلال "نصف لبنان" ومقارنة ذلك بالسيطرة الإسرائيلية على 55% من قطاع غزة.

تزامنت هذه التصريحات مع توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته البرية بانضمام الفرقة 36 إلى جانب الفرقة 91، وشن حملة ممنهجة لتدمير البنى التحتية.
 
وفجر اليوم الاثنين، دمر الطيران الإسرائيلي جسر "القعقعية" في قضاء النبطية، ليرتفع عدد الجسور المستهدفة فوق نهر الليطاني إلى 4 جسور رئيسية (القعقعية، الزراية، وجسرا القاسمية)، وذلك تنفيذًا لأوامر وزير الدفاع يسرائيل كاتس بقطع أوصال الجنوب عن بيروت والبقاع.

من جهتها، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى "جرائم حرب" وانتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استهداف البنى التحتية المدنية.
 
وفي ظل إعلان إسرائيل منع سكان الجنوب من العودة إلى منازلهم، سجلت السلطات اللبنانية نزوح أكثر من مليون شخص، يقيم نحو 130 ألفاً منهم في 600 مركز إيواء، وسط مخاوف من فرض واقع ميداني جديد يهدف إلى التهجير الدائم.

يذكر أن شرارة الحرب التي انخرطت فيها إيران وأميركا وإسرائيل، طالت لبنان في الثاني من آذار الجاري، عقب رد "حزب الله" على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، مما أدى إلى غارات إسرائيلية عنيفة أسفرت عن سقوط أكثر من 1000 قتيل، وتوغل بري في مناطق جديدة بالجنوب.


"مطار بيروت في مرمى ضربة إيران"...هل تنجو الدولة؟
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي عنيف يستهدف الآن مجرى نهر الليطاني تحت قلعة شقيف
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف مجرى نهر الليطاني عند أطراف بلدة بلاط
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميكانيزم" إنتهت و"جنوب الليطاني" سيكون الأكثر ازدهاراً
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
