رسائل أميركية لإيران تؤكد جدية ترامب في التفاوض لإنهاء الحرب.. هذا ما كشفته "أكسيوس"

كشف موقع "أكسيوس" اليوم الأربعاء ان أرسل رسائل إلى الإيرانيين مفادها أن الرئيس الأميركي جاد بشأن المفاوضات الخاصة بإنهاء الحرب.



ولفت الموقع إلى أن ألمحت لاحتمال مشاركة جيه دي فانس في المحادثات مع كدليل على الجدية.



ونقل "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "متفائل بشأن المفاوضات مع إيران، وعقد اجتماع في باكستان أمر ممكن".

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يحاول في ذات الوقت بناء خيارات للدبلوماسية والتصعيد العسكري، من أجل أن يكون قادرا على اتخاذ القرار بناءً على التطورات.



وأفادت وسائل إعلام أميركية أمس الثلاثاء بأن الجيش الأميركي يستعد لإرسال نحو 3000 مظلي من وحدة محمولة جوا إلى لدعم العمليات ضد إيران.



وفي سياق متصل، نقلت شبكة " إن" عن مصادر قولها إن إيران أبلغت إدارة ترامب بأنها تفضل التفاوض مع نائب الرئيس جيه دي فانس.



وأكدت الشبكة أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا إدارة ترامب عبر قنوات بعدم رغبتهم في استئناف المفاوضات مع المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.



وقدمت إدارة ترامب خطة لوقف إطلاق النار من 15 بندا إلى إيران، وفقا لما ذكره شخص مطلع على ملامح الخطة لوكالة أسوشيتد برس.



