ترامب يريد إنهاء الحرب على إيران سريعا.. هذا ما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال"

كشفت صحيفة " " الأميركية ان يسعى لإنهاء الحرب مع خلال الأسابيع المقبلة، وأنه أخبر مساعديه برغبته في وضع نهاية لهذه الحرب سريعا.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله، إن بعض المقربين من "يدفعون نحو التصعيد وتغيير النظام في إيران".



وأضافت الصحيفة وفقا لذات المصدر أن ترامب "مستعد لإرسال قوات إلى داخل إيران لكنه متردد بسبب مخاطر التصعيد"، مشيرة إلى أن هناك "مخاوف من ارتفاع الخسائر البشرية في حال تدخل أميركي بإيران".



ووفق المصدر فإن الخسائر البشرية في الجانب الأميركي شملت "نحو 300 مصاب و13 قتيلا منذ بدء الحرب الأخيرة مع إيران".



وأوضحت الصحيفة أن ترامب "ناقش تأمين وصول إلى جزء من ضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب".



وقال ترامب، أمس الأربعاء، إن قادة إيران يتفاوضون مع الولايات المتحدة لكنهم ينكرون ذلك أمام شعبهم.



وأضاف ترامب في كلمة له: "أنهيت 8 حروب، وننتصر الآن في حربنا على إيران".



وأكد أن المفاوضين الإيرانيين "يخشون أن يقتلوا على أيدي شعبهم".



وشدد ترامب على أن "الإيرانيين يتفاوضون معنا ومتلهفون لإبرام اتفاق".



وتابع قائلا: "دمرنا كل شيء في إيران. نريد أن نرى الولايات المتحدة تحقق النجاح في عملياتها العسكرية في إيران".



وهددت الحكومة الأميركية إيران، الأربعاء، بتكثيف الهجمات عليها في حال لم تبرم اتفاقا.



