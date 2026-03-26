عربي-دولي

روسيا تسلم مسيّرات سراً إلى إيران.. هذا ما كشفته مصادر استخباراتية

26-03-2026 | 05:29
كشفت تقارير استخباراتية غربية أن روسيا كثفت جهودها من أجل مساعدة إيران، شريكتها المنهكة على مواصلة القتال.

فقد أوضح مسؤولان مطلعان على المعلومات الاستخباراتية أن مسؤولين كباراً من إيران وروسيا بدأوا مناقشات سرية حول تزويد طهران بطائرات مسيّرة بعد أيام من الهجوم الأميركي الإسرائيلي في 28 شباط الماضي.

ولفتا إلى أن عملية تجهيز الشحنات بدأت في أوائل مارس، وكان من المتوقع استكمالها بحلول نهاية الشهر الحالي.
كما أكد أشخاص مطلعون على الأمر أن لموسكو علاقات وثيقة مع طهران وقد قدمت لها دعماً حيوياً، بما في ذلك صور أقمار صناعية وبيانات استهداف ودعم استخباراتي، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشيل تايمز" اليوم الخميس.

فيما أشار أحد المسؤولين الأمنيين الغربيين إلى أن الإيرانيين "لم يحددوا بدقة طراز الطائرات المسيّرة التي وافقت روسيا على إرسالها هذا الشهر. وأضاف أن موسكو ستكون قادرة فقط على تسليم نماذج مثل "غيران 2"، المبنية على طائرة "شاهد 136" الإيرانية.

"دعم النظام"
إلى ذلك، قال مسؤول غربي كبير إن موسكو تتدخل ليس فقط لتعزيز القدرات القتالية الإيرانية، بل أيضاً لدعم الاستقرار السياسي الأوسع للنظام في طهران.

وفي السياق، أوضح أنطونيو جوستوزي، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا، أن "الإيرانيين لا يحتاجون إلى المزيد من الطائرات المسيّرة، بل إلى طائرات أفضل. فهم يبحثون عن قدرات أكثر تقدماً". وأضاف أنه سمع بشكل مستقل من مصادر داخل الحرس الثوري أن مناقشات حول تسليم طائرات مسيّرة فُتحت مع روسيا مباشرة بعد الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران.
