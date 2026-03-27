سفينتان صينيتان تتراجعان عن عبور مضيق هرمز رغم تطمينات إيران

أظهرت بيانات تتبع السفن أن سفينتي حاويات صينيتين عادتا أدراجهما بعد محاولة الخروج من عبر مضيق هرمز اليوم الجمعة، رغم تطمينات من بإمكانية مرور السفن ، بحسب " ".



وقالت شركة كوسكو الصينية، المشغلة للسفنتين، في بيان لعملائها بتاريخ 25 آذار، إنها استأنفت حجوزات حاويات الشحن العامة للشحنات من آسيا إلى والسعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق.



وأظهر تحليل من بيانات كبلر أن السفينتين حاولتا عبور المضيق في الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، لكنهما عادتا أدراجهما.



