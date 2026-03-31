عربي-دولي

لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر.. إيران تلعب بورقة الحوثيين

31-03-2026 | 00:05
أفادت "بلومبرغ"، الإثنين، بأن إيران تمارس ضغطا على جماعة "الحوثيين" في اليمن، لاستهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر.
ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين أوروبيين، أن إيران تضغط على الحوثيين لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر إذا صعّدت الولايات المتحدة في حربها ضد طهران.

وأشارت "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة إلى وجود انقسامات داخل قيادة الحوثيين حول مدى التصعيد، وهو ما يفسر تأخر دخول الجماعة بالحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأكد الحوثيون، السبت، أنها أطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل.
وقال الحوثيون إن "الهجوم على إسرائيل يأتي نظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية في لبنان وإيران والعراق وفلسطين".

وأضافت الجماعة أن عملياتها "سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة".

وكانت جماعة الحوثي قد لوّحت بأنها ستدخل الحرب إذا استمرت الهجمات على إيران، محذرة الولايات المتحدة وإسرائيل من استخدام البحر الأحمر في الهجمات.
مواضيع ذات صلة
الهجمات الأميركية ضد إيران قد تعيد تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 10:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: ماكرون وميلوني أكدا العمل المشترك لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 10:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تمنح ايران العراق ورقة التأهل إلى كأس العالم؟
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 10:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: سنعزز مهمة أسبيدس بعد تهديدات الحوثيين للملاحة في باب المندب
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 10:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:02 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:53 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:27 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:41 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2026-03-31
Lebanon24
02:02 | 2026-03-31
Lebanon24
01:53 | 2026-03-31
Lebanon24
01:27 | 2026-03-31
Lebanon24
00:41 | 2026-03-31
Lebanon24
00:04 | 2026-03-31
