عربي-دولي
لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر.. إيران تلعب بورقة الحوثيين
Lebanon 24
31-03-2026
|
00:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "
بلومبرغ
"، الإثنين، بأن
إيران
تمارس ضغطا على جماعة "الحوثيين" في اليمن، لاستهداف حركة الملاحة في
البحر الأحمر
.
ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين أوروبيين، أن إيران تضغط على الحوثيين لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر إذا صعّدت
الولايات المتحدة
في حربها ضد
طهران
.
وأشارت "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة إلى وجود انقسامات داخل قيادة الحوثيين حول مدى التصعيد، وهو ما يفسر تأخر دخول الجماعة بالحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.
وأكد الحوثيون، السبت، أنها أطلقت صاروخا باتجاه
إسرائيل
.
وقال الحوثيون إن "الهجوم على إسرائيل يأتي نظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية في
لبنان
وإيران والعراق وفلسطين".
وأضافت الجماعة أن عملياتها "سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة".
وكانت جماعة
الحوثي
قد لوّحت بأنها ستدخل الحرب إذا استمرت الهجمات على إيران، محذرة الولايات المتحدة وإسرائيل من استخدام البحر الأحمر في الهجمات.
مواضيع ذات صلة
الهجمات الأميركية ضد إيران قد تعيد تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر
Lebanon 24
الهجمات الأميركية ضد إيران قد تعيد تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر
31/03/2026 10:03:26
31/03/2026 10:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: ماكرون وميلوني أكدا العمل المشترك لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر
Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: ماكرون وميلوني أكدا العمل المشترك لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر
31/03/2026 10:03:26
31/03/2026 10:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تمنح ايران العراق ورقة التأهل إلى كأس العالم؟
Lebanon 24
هل تمنح ايران العراق ورقة التأهل إلى كأس العالم؟
31/03/2026 10:03:26
31/03/2026 10:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: سنعزز مهمة أسبيدس بعد تهديدات الحوثيين للملاحة في باب المندب
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: سنعزز مهمة أسبيدس بعد تهديدات الحوثيين للملاحة في باب المندب
31/03/2026 10:03:26
31/03/2026 10:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعد إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين...الأزهر يدعو المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته
Lebanon 24
بعد إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين...الأزهر يدعو المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته
02:35 | 2026-03-31
31/03/2026 02:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد القرار إسرائيلي بشأن تشريع "إعدام الأسرى".. كيف علّقت واشنطن
Lebanon 24
بعد القرار إسرائيلي بشأن تشريع "إعدام الأسرى".. كيف علّقت واشنطن
02:02 | 2026-03-31
31/03/2026 02:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو يلمح لانقسامات.. هل بدأ الخلاف بين القادة الايرانيين؟
Lebanon 24
روبيو يلمح لانقسامات.. هل بدأ الخلاف بين القادة الايرانيين؟
01:53 | 2026-03-31
31/03/2026 01:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تصرّف تحت إدارة حزب الله...معلومات جديدة عن هجوم كنيس ميشيغن!
Lebanon 24
تصرّف تحت إدارة حزب الله...معلومات جديدة عن هجوم كنيس ميشيغن!
01:27 | 2026-03-31
31/03/2026 01:27:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية تندد بإقرار إسرائيل قانون إعدام الأسرى
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية تندد بإقرار إسرائيل قانون إعدام الأسرى
00:41 | 2026-03-31
31/03/2026 12:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
في الجنوب.. مئات آلاف الدولارات على "الأرض"
Lebanon 24
في الجنوب.. مئات آلاف الدولارات على "الأرض"
07:56 | 2026-03-30
30/03/2026 07:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدية العيد للعسكريين النازحين
Lebanon 24
هدية العيد للعسكريين النازحين
08:34 | 2026-03-30
30/03/2026 08:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
14:16 | 2026-03-30
30/03/2026 02:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
Lebanon 24
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
05:54 | 2026-03-30
30/03/2026 05:54:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع لافت لسعر الكيلواط... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
Lebanon 24
إرتفاع لافت لسعر الكيلواط... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
07:46 | 2026-03-30
30/03/2026 07:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
02:35 | 2026-03-31
بعد إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين...الأزهر يدعو المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته
02:02 | 2026-03-31
بعد القرار إسرائيلي بشأن تشريع "إعدام الأسرى".. كيف علّقت واشنطن
01:53 | 2026-03-31
روبيو يلمح لانقسامات.. هل بدأ الخلاف بين القادة الايرانيين؟
01:27 | 2026-03-31
تصرّف تحت إدارة حزب الله...معلومات جديدة عن هجوم كنيس ميشيغن!
00:41 | 2026-03-31
الرئاسة الفلسطينية تندد بإقرار إسرائيل قانون إعدام الأسرى
00:04 | 2026-03-31
هجمات بالصواريخ والمسيّرات على مواقع أمنية في السليمانية
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
04:09 | 2026-03-27
31/03/2026 10:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
00:56 | 2026-03-22
31/03/2026 10:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
01:40 | 2026-03-20
31/03/2026 10:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
