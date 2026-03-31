سقوط شظايا على منازل في دبي يوقع إصابات طفيفة

أكدت الجهات المختصة في دبي أنه يتم التعامل مع حادث ناتج عن سقوط شظايا على عدد من المنازل السكنية في جنوب دبي، بحسب ما أوردته (وام).وذكر لحكومة دبي، أن الحادث تسبب في أضرار بالمنازل و4 إصابات بسيطة لأشخاص من الجنسية الآسيوية.