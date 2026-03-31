عربي-دولي

شاب من عرب إسرائيل متهم بالتخابر لصالح إيران مقابل المال

31-03-2026 | 07:22
وجهت محكمة القدس الجزئية لائحة اتهام ضد شاب من عرب إسرائيل يقيم في إيلات، تفضي إلى تورطه في التخابر لصالح دوائر استخباراتية إيرانية مقابل المال.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية السابعة، يواجه الشاب علي جابر (23 عامًا) اتهامات بالتواصل مع عميل إيراني عبر تطبيق "تليغرام"، وتنفيذه بمهام مختلفة مقابل دفع مبالغ مالية يتم تحويلها له عبر المنصات الرقمية.

وأشارت إلى أن ضابط الاستخبارات الإيراني استغل بحث الشاب عن عمل ومروره بأزمة مالية، فعرض عليه التعاون. 

ووفق لائحة الاتهام، أمد المتهم مشغِّله في إيران بصور مناطق عسكرية ومدنية حسَّاسة في إيلات، بالإضافة إلى توثيق مواقع في قاعدة "عوفدا" العسكرية التي كان يعمل بها في المدينة الساحلية، علاوة على مقاطع فيديو للطريق الواصل بين القاعدة إلى وسط إيلات.

وإلى ذلك، طلب العميل الأجنبي من جابر تصوير بنية تحتية حساسة، بما في ذلك مواقع أمنية ومبانٍ سكنية، مع تلقيه تعليمات تشغيلية مفصلة مصممة لإخفاء أنشطته، وفي مقابل أداء هذه المهام، تلقى المتهم مبالغ مالية بمئات الدولارات.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل.. اتهام أحد فلسطينيي الـ48 بالتخابر مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية تستدعي سفير إيران على خلفية اتهام شخصين إيرانيين بالتخابر مع طهران
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: سنصادر أموال من يقوم بأي نشاط استخباري لصالح إسرائيل والولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: بريطانيا تتهم رجلين بالتجسس على مواقع يهودية لصالح إيران
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 17:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24

