شاب من عرب إسرائيل متهم بالتخابر لصالح إيران مقابل المال

وجهت لائحة اتهام ضد شاب من عرب يقيم في إيلات، تفضي إلى تورطه في التخابر لصالح دوائر استخباراتية إيرانية مقابل المال.



ووفقًا للقناة السابعة، يواجه الشاب (23 عامًا) اتهامات بالتواصل مع عميل إيراني عبر تطبيق " "، وتنفيذه بمهام مختلفة مقابل دفع مبالغ مالية يتم تحويلها له عبر المنصات الرقمية.



وأشارت إلى أن ضابط الاستخبارات استغل بحث الشاب عن عمل ومروره بأزمة مالية، فعرض عليه التعاون.



ووفق لائحة الاتهام، أمد المتهم مشغِّله في بصور مناطق عسكرية ومدنية حسَّاسة في إيلات، بالإضافة إلى توثيق مواقع في قاعدة "عوفدا" العسكرية التي كان يعمل بها في المدينة الساحلية، علاوة على مقاطع فيديو للطريق الواصل بين إلى وسط إيلات.



وإلى ذلك، طلب العميل الأجنبي من جابر تصوير بنية تحتية حساسة، بما في ذلك مواقع أمنية ومبانٍ سكنية، مع تلقيه تعليمات تشغيلية مفصلة مصممة لإخفاء أنشطته، وفي مقابل أداء هذه المهام، تلقى المتهم مبالغ مالية بمئات الدولارات.



