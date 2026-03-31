عربي-دولي
شاب من عرب إسرائيل متهم بالتخابر لصالح إيران مقابل المال
Lebanon 24
31-03-2026
|
07:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت
محكمة القدس الجزئية
لائحة اتهام ضد شاب من عرب
إسرائيل
يقيم في إيلات، تفضي إلى تورطه في التخابر لصالح دوائر استخباراتية إيرانية مقابل المال.
ووفقًا للقناة
الإسرائيلية
السابعة، يواجه الشاب
علي جابر
(23 عامًا) اتهامات بالتواصل مع عميل إيراني عبر تطبيق "
تليغرام
"، وتنفيذه بمهام مختلفة مقابل دفع مبالغ مالية يتم تحويلها له عبر المنصات الرقمية.
وأشارت إلى أن ضابط الاستخبارات
الإيراني
استغل بحث الشاب عن عمل ومروره بأزمة مالية، فعرض عليه التعاون.
ووفق لائحة الاتهام، أمد المتهم مشغِّله في
إيران
بصور مناطق عسكرية ومدنية حسَّاسة في إيلات، بالإضافة إلى توثيق مواقع في قاعدة "عوفدا" العسكرية التي كان يعمل بها في المدينة الساحلية، علاوة على مقاطع فيديو للطريق الواصل بين
القاعدة
إلى وسط إيلات.
وإلى ذلك، طلب العميل الأجنبي من جابر تصوير بنية تحتية حساسة، بما في ذلك مواقع أمنية ومبانٍ سكنية، مع تلقيه تعليمات تشغيلية مفصلة مصممة لإخفاء أنشطته، وفي مقابل أداء هذه المهام، تلقى المتهم مبالغ مالية بمئات الدولارات.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل.. اتهام أحد فلسطينيي الـ48 بالتخابر مع إيران
Lebanon 24
إسرائيل.. اتهام أحد فلسطينيي الـ48 بالتخابر مع إيران
31/03/2026 17:29:12
31/03/2026 17:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية البريطانية تستدعي سفير إيران على خلفية اتهام شخصين إيرانيين بالتخابر مع طهران
Lebanon 24
الخارجية البريطانية تستدعي سفير إيران على خلفية اتهام شخصين إيرانيين بالتخابر مع طهران
31/03/2026 17:29:12
31/03/2026 17:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: سنصادر أموال من يقوم بأي نشاط استخباري لصالح إسرائيل والولايات المتحدة
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: سنصادر أموال من يقوم بأي نشاط استخباري لصالح إسرائيل والولايات المتحدة
31/03/2026 17:29:12
31/03/2026 17:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: بريطانيا تتهم رجلين بالتجسس على مواقع يهودية لصالح إيران
Lebanon 24
رويترز: بريطانيا تتهم رجلين بالتجسس على مواقع يهودية لصالح إيران
31/03/2026 17:29:12
31/03/2026 17:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة القدس الجزئية
محكمة القدس
الإسرائيلية
الإسرائيلي
علي جابر
الإيراني
تليغرام
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن السفر إلى لبنان... ماذا أعلنت الخطوط الجويّة الفرنسيّة؟
Lebanon 24
بشأن السفر إلى لبنان... ماذا أعلنت الخطوط الجويّة الفرنسيّة؟
10:08 | 2026-03-31
31/03/2026 10:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هيغسيث: الأيام المقبلة مع إيران ستكون "حاسمة"
Lebanon 24
هيغسيث: الأيام المقبلة مع إيران ستكون "حاسمة"
09:39 | 2026-03-31
31/03/2026 09:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فرص ذهبية.. هذه الدول تُقدّم لكم المال للإنتقال إليها
Lebanon 24
فرص ذهبية.. هذه الدول تُقدّم لكم المال للإنتقال إليها
09:30 | 2026-03-31
31/03/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيطاليا منعت طائرة أميركية من الهبوط في قاعدة عسكريّة
Lebanon 24
إيطاليا منعت طائرة أميركية من الهبوط في قاعدة عسكريّة
09:14 | 2026-03-31
31/03/2026 09:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
صور الأقمار الصناعيّة تفضح إيران... إلى أين نقلت اليورانيوم؟
Lebanon 24
صور الأقمار الصناعيّة تفضح إيران... إلى أين نقلت اليورانيوم؟
09:00 | 2026-03-31
31/03/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
14:16 | 2026-03-30
30/03/2026 02:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"سفير في لبنان" قد يتم اعتقاله.. خبير عسكري يوضح
Lebanon 24
"سفير في لبنان" قد يتم اعتقاله.. خبير عسكري يوضح
14:53 | 2026-03-30
30/03/2026 02:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنزال مُحتمل".. إسرائيل قد تدخل البقاع!
Lebanon 24
"إنزال مُحتمل".. إسرائيل قد تدخل البقاع!
15:58 | 2026-03-30
30/03/2026 03:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
16:41 | 2026-03-30
30/03/2026 04:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات... ماذا عن قارورة الغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات... ماذا عن قارورة الغاز؟
02:09 | 2026-03-31
31/03/2026 02:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
10:08 | 2026-03-31
بشأن السفر إلى لبنان... ماذا أعلنت الخطوط الجويّة الفرنسيّة؟
09:39 | 2026-03-31
هيغسيث: الأيام المقبلة مع إيران ستكون "حاسمة"
09:30 | 2026-03-31
فرص ذهبية.. هذه الدول تُقدّم لكم المال للإنتقال إليها
09:14 | 2026-03-31
إيطاليا منعت طائرة أميركية من الهبوط في قاعدة عسكريّة
09:00 | 2026-03-31
صور الأقمار الصناعيّة تفضح إيران... إلى أين نقلت اليورانيوم؟
08:46 | 2026-03-31
لمواجهة "ساعة الحسم" الإسرائيلية... الحرس الثوري يحشد 100 ألف مقاتل
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
04:09 | 2026-03-27
31/03/2026 17:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
00:56 | 2026-03-22
31/03/2026 17:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
01:40 | 2026-03-20
31/03/2026 17:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
