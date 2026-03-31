عربي-دولي

مجلس كنائس الشرق الأوسط دان منع بطريرك اللاتين من الاحتفال بقداس الشعانين في كنيسة القيامة

Lebanon 24
31-03-2026 | 14:53
مجلس كنائس الشرق الأوسط دان منع بطريرك اللاتين من الاحتفال بقداس الشعانين في كنيسة القيامة
مجلس كنائس الشرق الأوسط دان منع بطريرك اللاتين من الاحتفال بقداس الشعانين في كنيسة القيامة photos 0
اعرب مجلس كنائس الشرق الأوسط  في بيان، عن "بالغ قلقه واستنكاره الشديد لما جرى في مدينة القدس يوم أحد الشعانين، من منع غبطة بطريرك اللاتين الكاردينال بيرباتيستا بيتزابالا من الاحتفال بالقداس في كنيسة القيامة، في انتهاكٍ واضح للقدسية الخاصة التي تتمتع بها هذه الأماكن المقدسة، ولحق الوصول الى اماكن العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".

وقال: "إن هذا الحدث المؤسف يمسّ جوهر الحقوق الدينية الأساسية، ويشكّل تعديًا على حرية المؤمنين في ممارسة شعائرهم الدينية، لا سيما في واحدة من أقدس المناسبات في التقويم المسيحي. كما أنه يتعارض مع الوضع التاريخي والقانوني القائم (Statu Quo) الذي يكفل احترام الترتيبات المتّبعة في الأماكن المقدسة والحفاظ عليها".

وإذ عبّر المجلس عن تضامنه الكامل مع المسيحيين في المدينة المقدسة، اكد "ضرورة احترام كرامتهم وحقوقهم الدينية، وصون حضورهم التاريخي الأصيل في القدس، مدينة السلام".

وختم: "وفي هذه الأيام العصيبة التي تمر بها المنطقة، نجدّد دعوتنا إلى التمسك بالصلاة كقوة رجاء وسلام، ونحثّ جميع المؤمنين على رفع الصلوات من أجل إنهاء العنف، وترسيخ العدالة، وتحقيق السلام في الأراضي المقدسة ولبنان وسائر بلدان الشرق الاوسط.“طوبى لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يُدعون” (متى 5: 9)".
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: الفاتيكان يستدعي سفير إسرائيل احتجاجا على منع بطريرك اللاتين من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة في القدس
lebanon 24
Lebanon24
01/04/2026 03:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون أدان منع الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين من دخول كنيسة القيامة
lebanon 24
Lebanon24
01/04/2026 03:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية تمنع بطريرك اللاتين من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة في القدس (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
01/04/2026 03:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن أدان منع السلطات الاسرائيلية لبطريرك اللاتين في القدس من الوصول إلى كنيسة القيامة
lebanon 24
Lebanon24
01/04/2026 03:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24

مدينة السلام

الشرق الأوسط

أحد الشعانين

الكاردينال

المسيحيين

الدينية

المسيح

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:22 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:20 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:09 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:41 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
19:12 | 2026-03-31
Lebanon24
16:55 | 2026-03-31
Lebanon24
16:38 | 2026-03-31
Lebanon24
16:38 | 2026-03-31
Lebanon24
16:28 | 2026-03-31
Lebanon24
16:25 | 2026-03-31
