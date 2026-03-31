عربي-دولي

عراقجي يرفع السقف: لا وقف نار بل وقف للحروب كلها

31-03-2026 | 16:38
عراقجي يرفع السقف: لا وقف نار بل وقف للحروب كلها
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لا تتحدث عن وقف لإطلاق النار بالمعنى الضيق، بل تطالب بوقف الحروب في المنطقة بأكملها، مشدداً على أن موقف بلاده معروف ولم يتبدل.
وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إن إيران مستعدة لصد أي عملية برية، معرباً عن أمله في ألا يرتكب خصومها خطأ في الحسابات.

ونفى وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، موضحاً أن تبادل الرسائل مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لا يعني وجود مسار تفاوضي، بل يندرج في إطار التحذيرات أو تبادل الآراء عبر وسطاء وأصدقاء. وأشار إلى أن الشروط الإيرانية واضحة، وفي مقدمها الحصول على ضمانات بعدم تكرار الهجوم على إيران، ودفع تعويضات عن الأضرار.

وأضاف أن طهران لم ترد بعد على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 نقطة، لافتاً إلى وجود ملاحظات إيرانية عليها.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال عراقجي إنه مفتوح بالكامل، لكنه مغلق فقط أمام الجهات التي تحارب إيران، مؤكداً أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان عبور سفن "الأصدقاء" بأمان، ومعتبراً أن المضيق يمكن أن يكون "جسر سلام".

كما شدد على أن تهديد الإيرانيين أمر مرفوض، داعياً الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مخاطبة الشعب الإيراني "باحترام".
