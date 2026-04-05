عربي-دولي

مسقط ترفض الانتهاكات التي استهدفت بعثة أبو ظبي في سوريا

Lebanon 24
05-04-2026 | 02:03
أعلنت وزارة الخارجية في سلطنة عمان اليوم عن إدانة ورفض مسقط للاعتداءات على السفارة الإماراتية في سوريا التي حدثت أمس.

وجاء في بيان الخارجية العمانية: "أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في العاصمة السورية دمشق، وما مثلته من انتهاك واضح للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية التي تكفل حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة العاملين فيها".

وأكدت سلطنة عمان "رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال التي تمسّ أمن وسلامة المقار الدبلوماسية".

كما شددت على ضرورة احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضمان حماية البعثات الدبلوماسية في جميع الأوقات.

وتوتر الوضع حول السفارة الإماراتية عندما حاول محتجون الوصول إلى محيط السفارة، قبل أن تتدخل قوات الأمن السورية لمنعهم، ما أدى إلى تدافع واحتكاكات مباشرة بين الطرفين، دون ورود معلومات رسمية عن وقوع إصابات أو توقيفات.

وبدورها أعربت الإمارات في بيان رسمي عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولات التخريب التي استهدفت بعثتها الدبلوماسية. وطالبت أبو ظبي دمشق بتحمل مسؤولياتها في تأمين البعثة والعاملين فيها، وفتح تحقيق فوري في الملابسات ومحاسبة المتورطين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، كما أكدت رفضها الإساءة لرموزها الوطنية.
