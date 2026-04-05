سفارة أميركا بالعراق: فصائل حاولت اغتيال دبلوماسيين

أعلنت السفارة الأميركية في أن فصائل مسلحة موالية لطهران نفذت ليل السبت الأحد هجومَين على منشآت دبلوماسية أميركية في .

وقال متحدث باسم السفارة في بيان، اليوم الأحد، "نفذت ميليشيات إرهابية عراقية موالية لإيران هجومَين شنيعَين آخرَين على منشآت دبلوماسية أميركية خلال الليلة الماضية، في محاولة لاغتيال دبلوماسيين أميركيين"، وفق ما نقلت .



بدوره، دان رئيس حكومة ، مسرور بارزاني، الهجمات التي استهدفت القنصلية الأميركية العامة ومناطق مدنية في أربيل، واصفاً إياها بالشنيعة وذات طابع عدواني متعمد يهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة. وأكد بارزاني أن هذه الهجمات تمثل خطراً كبيراً ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف، مشدداً على ضرورة وضع حد لها بشكل عاجل.