بعد سقوطها في إيران... غموض يلف مصير طاقم المقاتلة الأميركية

كشف مسؤول عسكري أميركي، أن الطيار وضابط أنظمة السلاح اللذين سحبا من الداخل بعد سقوط طائرتهما المقاتلة من طراز F-15E يوم الجمعة الماضي، يتلقيان حالياً العلاج في مركز "لاندشتول" الطبي العسكري في .

وجاء هذا الإعلان ليفك الغموض الذي لف حالتهما الصحية بعد عملية إنقاذ وُصفت بالمعقدة والمحفوفة بالمخاطر في عمق الأراضي .



وكان الرئيس الأميركي قد أوضح أن الضابط، الذي اختبأ في الجبال الوعرة قبل إنقاذه فجراً، أصيب بجراح بالغة، كما أصيب الطيار الذي جرى سحبه بعد وقت قصير من القفز من قمرة القيادة في محافظة "كهغلوه وبور أحمد".

ونفذت قوات كوماندوز أميركية خاصة عملية التسلل تحت جنح الظلام، حيث تسلقت سلسلة جبال بارتفاع 7 آلاف قدم لإنقاذ ضابط الأسلحة ونقله إلى نقطة التقاء سرية قرب أصفهان.



وشهدت العملية ساعات عصيبة بعدما تعرضت طائرتان من طراز "إم.سي-130" لعطل ميكانيكي حال دون إقلاعهما، مما ترك نحو 100 فرد من مهددين بالبقاء خلف خطوط العدو لمدة ساعتين، قبل أن تنجح خطة إجلاء بديلة على دفعات.

وقامت القوات الأميركية بتدمير الطائرتين المعطلتين وأربع مروحيات إضافية داخل لمنع ترك معدات حساسة، لتنهي بذلك واحدة من أخطر حلقات الصراع المستمر منذ 6 أسابيع، وتجنب خسارة كارثية في الأرواح بينما يدرس خياراته بين التصعيد العسكري أو إبرام اتفاق.





