تساؤلات بشأن استخدام واشنطن السلاح النووي في إيران والبيت الأبيض يجيب

نفى البيت الابيض، نية واشنطن استخدام السلاح النووي في إيران، وذلك في رسالة نشرها على حساب تابع له على منصة اكس.
وورد في الرسالة "لا شيء مما قاله نائب الرئيس هنا يلمح إلى ذلك".
وجاء موقف البيت الابيض ردا على منشور على إكس يعود إلى حساب على صلة بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، نشر تصريحا مصورا لنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال زيارته بودابست مرفقا إياه بعبارة "يؤكد جاي دي فانس موقف ترامب بعد رسالته الأخيرة التي قال فيها إن -حضارة بكملها ستموت الليلة- ويلمح إلى أن ترامب قد يستخدم الأسلحة النووية".