تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

كندا: على أطراف الصراع الإيراني عدم استهداف البنية التحتية المدنية

Lebanon 24
07-04-2026 | 12:26
A-
A+
كندا: على أطراف الصراع الإيراني عدم استهداف البنية التحتية المدنية
كندا: على أطراف الصراع الإيراني عدم استهداف البنية التحتية المدنية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن على جميع أطراف النزاع مع إيران الالتزام بالقانون الدولي، بما يشمل تجنّب استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وفي السياق نفسه، لم تُظهر إيران أي إشارات على الاستجابة للإنذار الذي وجّهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والقاضي بإعادة فتح مضيق هرمز قبل نهاية اليوم الثلاثاء.

وهدد ترامب إيران بأن "حضارة كاملة ستفنى الليلة" ما لم تبرم اتفاقًا في اللحظة الأخيرة.

ومنح ترامب الجمهورية الإسلامية مهلة حتى الثامنة مساء بتوقيت واشنطن (الثالثة والنصف من صباح الغد بتوقيت طهران أو منتصف الليلة بتوقيت غرينتش) لإنهاء حصارها لنفط الخليج، وإلا سيدمر جميع الجسور ومحطات توليد الطاقة في إيران.
 
مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24