عربي-دولي

رئيس كوبا يلوّح بحرب عصابات.. تحذير حاد لواشنطن من كلفة أي هجوم

Lebanon 24
08-04-2026 | 04:56
رئيس كوبا يلوّح بحرب عصابات.. تحذير حاد لواشنطن من كلفة أي هجوم
رئيس كوبا يلوّح بحرب عصابات.. تحذير حاد لواشنطن من كلفة أي هجوم photos 0
حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل من أن بلاده سترد على أي هجوم عسكري أميركي بحملة على غرار حرب العصابات، مؤكداً أن أي مواجهة من هذا النوع ستؤدي إلى "خسائر فادحة" للطرفين.

وجاءت تصريحات دياز كانيل في مقابلة مع مجلة "نيوزويك" من هافانا، نُشرت اليوم، وذلك رداً على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضم كوبا، الجزيرة التي لا تبعد سوى نحو 145 كيلومتراً عن ولاية فلوريدا.

وتأتي هذه التهديدات في وقت تعيش فيه كوبا أزمة اقتصادية حادة، إذ يعاني نحو 10 ملايين مواطن من انقطاع يومي للكهرباء في ظل أزمة طاقة تفاقمت منذ فرض قيود أميركية على شحنات النفط إلى الجزيرة في يناير الماضي.

ويبرر البيت الأبيض هذه الإجراءات بالقول إن كوبا تمثل "تهديداً غير عادي واستثنائياً" للأمن القومي الأميركي، مستنداً إلى سياسات هافانا الشيوعية وعلاقاتها مع روسيا والصين وإيران، فضلاً عن اتهامات بصلات مع حماس وحزب الله، وهي اتهامات تنفيها السلطات الكوبية.

وأدى الحصار الأميركي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الأدوية واندلاع احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة، فيما لمّحت إدارة ترمب علناً إلى احتمال التدخل. (الجزيرة)

 
مواضيع ذات صلة
كوبا تتحدى ضغوط ترامب.. وهافانا تلوّح بالمقاومة
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 14:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: التعاون مع كوبا لا يشكل تهديدا لواشنطن
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 14:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نعمل معاً من أجل ضمان مستقبل أفضل لشعب غزة والشرق الأوسط والعالم بأسره ولا شيء أهمّ من تحقيق السلام وكلفة الحروب أضعاف كلفة تحقيق السلام
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 14:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كلفة الحرب تتصاعد
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 14:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
07:00 | 2026-04-08
Lebanon24
06:56 | 2026-04-08
Lebanon24
06:56 | 2026-04-08
Lebanon24
06:48 | 2026-04-08
Lebanon24
06:44 | 2026-04-08
Lebanon24
06:40 | 2026-04-08
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
