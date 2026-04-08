عربي-دولي
رئيس كوبا يلوّح بحرب عصابات.. تحذير حاد لواشنطن من كلفة أي هجوم
Lebanon 24
08-04-2026
|
04:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل من أن بلاده سترد على أي هجوم عسكري أميركي بحملة على غرار حرب العصابات، مؤكداً أن أي مواجهة من هذا النوع ستؤدي إلى "خسائر فادحة" للطرفين.
وجاءت تصريحات دياز كانيل في مقابلة مع مجلة "نيوزويك" من هافانا، نُشرت اليوم، وذلك رداً على تهديدات الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب بضم كوبا،
الجزيرة
التي لا تبعد سوى نحو 145 كيلومتراً عن ولاية فلوريدا.
وتأتي هذه التهديدات في وقت تعيش فيه كوبا أزمة اقتصادية حادة، إذ يعاني نحو 10 ملايين مواطن من انقطاع يومي للكهرباء في ظل أزمة طاقة تفاقمت منذ فرض قيود أميركية على شحنات
النفط
إلى الجزيرة في يناير الماضي.
ويبرر
البيت الأبيض
هذه الإجراءات بالقول إن كوبا تمثل "تهديداً غير عادي واستثنائياً" للأمن القومي الأميركي، مستنداً إلى سياسات هافانا الشيوعية وعلاقاتها مع
روسيا
والصين وإيران، فضلاً عن اتهامات بصلات مع
حماس
وحزب الله، وهي اتهامات تنفيها السلطات الكوبية.
وأدى الحصار الأميركي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الأدوية واندلاع احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة، فيما لمّحت إدارة ترمب علناً إلى احتمال التدخل. (الجزيرة)
