رئيس كوبا يلوّح بحرب عصابات.. تحذير حاد لواشنطن من كلفة أي هجوم

حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل من أن بلاده سترد على أي هجوم عسكري أميركي بحملة على غرار حرب العصابات، مؤكداً أن أي مواجهة من هذا النوع ستؤدي إلى "خسائر فادحة" للطرفين.



وجاءت تصريحات دياز كانيل في مقابلة مع مجلة "نيوزويك" من هافانا، نُشرت اليوم، وذلك رداً على تهديدات الرئيس الأميركي ترمب بضم كوبا، التي لا تبعد سوى نحو 145 كيلومتراً عن ولاية فلوريدا.



وتأتي هذه التهديدات في وقت تعيش فيه كوبا أزمة اقتصادية حادة، إذ يعاني نحو 10 ملايين مواطن من انقطاع يومي للكهرباء في ظل أزمة طاقة تفاقمت منذ فرض قيود أميركية على شحنات إلى الجزيرة في يناير الماضي.



ويبرر هذه الإجراءات بالقول إن كوبا تمثل "تهديداً غير عادي واستثنائياً" للأمن القومي الأميركي، مستنداً إلى سياسات هافانا الشيوعية وعلاقاتها مع والصين وإيران، فضلاً عن اتهامات بصلات مع وحزب الله، وهي اتهامات تنفيها السلطات الكوبية.



وأدى الحصار الأميركي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الأدوية واندلاع احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة، فيما لمّحت إدارة ترمب علناً إلى احتمال التدخل. (الجزيرة)





