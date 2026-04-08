آخر تقرير.. مئات الجنود الإسرائيليين مُصابون بـأضرار دماغية

نشرت صحيفة "هآرتس" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن إصابة مئات الجنود الإسرائيليين بأضرارٍ دماغية منذ بداية حرب الإبادة على غزة في السابع من تشرين الأول 2023.



وقالت الصحيفة إن الكثير من هؤلاء يعودون إلى عائلاتهم "أشخاصاً مُختلفين" عما كانوا عليه قبل ذلك، فيما يؤكد خبراء أن العدد الفعلي قد يكون بالآلاف، ولكن بدرجات مختلفة، في ظل غياب تشخيص جميع المصابين.



وذكرت الصحيفة أن الإصابات الدماغية غالباً ما تكون بسبب موجات الانفجار، فيما تقول التقديرات إن الظاهرة المذكورة أوسع بكثير مما يظهر في الأرقام الرسمية.



وبينما يعاني هؤلاء الجنود من مشكلات وظيفية متعددة وعلى مستويات مختلفة، لم تُبلور حتى الآن سياسة تأهيل مخصّصة لهم، وغالباً ما يقع عبء الرعاية على عاتق العائلات. (العربي الجديد)





