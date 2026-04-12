عربي-دولي

تصعيد أميركي بعد فشل محادثات باكستان.. ترامب يدرس ضربات محدودة على إيران

12-04-2026 | 23:48
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، عن مسؤولين وأشخاص مطلعين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاريه يدرسون استئناف توجيه ضربات عسكرية محدودة إلى إيران، بعد فشل محادثات باكستان في التوصل إلى اتفاق.

وفي موازاة ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها ستبدأ عند الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، الإثنين، فرض السيطرة على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها.

وقالت، في بيان نشرته على منصة "إكس"، إن هذه الإجراءات ستطبق "دون محاباة على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية"، بما يشمل الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان.

وأضافت أن القوات الأميركية لن تعرقل حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية، على أن يتم تزويد البحارة التجاريين بمعلومات إضافية عبر إشعار رسمي قبل بدء التنفيذ.

كما أعلن ترامب، في منشور عبر "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة ستعترض كل سفينة في المياه الدولية دفعت رسوماً لإيران، وستبدأ بتدمير الألغام التي قال إن طهران زرعتها في المضيق، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من إمدادات الطاقة العالمية، وجعلته إيران في حكم المغلق منذ بدء الحرب.

وكتب ترامب: "لن يتمتع أي أحد يدفع رسوماً غير قانونية بمرور آمن في أعالي البحار... أي إيراني يطلق النار علينا، أو على السفن السلمية، سيلقى به في الجحيم!".

وتعد محادثات إسلام آباد، التي جاءت بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، أول لقاء مباشر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من عشر سنوات، وأعلى مستوى من المناقشات منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بعد تصريحاته بشأن المضيق، قال ترامب إنه يعتقد أن إيران ستواصل التفاوض، واصفاً محادثات مطلع الأسبوع بأنها "ودية للغاية".

وأضاف من ملعب الغولف الخاص به قرب ميامي: "أعتقد أنهم سيجلسون إلى طاولة المفاوضات، لأنه لا يمكن لأحد أن يكون غبياً إلى درجة أن يقول: نريد أسلحة نووية، وهم لا يملكون أي أوراق رابحة".

وقال أيضاً إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، التي كان قد انتقدها لعدم دعمها الحرب التي شنتها الولايات المتحدة مع إسرائيل على إيران في 28 شباط، ترغب في المساعدة في العملية الجارية في المضيق.

ونقل عن مسؤول أميركي أن إيران رفضت طلب واشنطن بإنهاء جميع عمليات تخصيب اليورانيوم، وتفكيك منشآت التخصيب الرئيسية، ونقل اليورانيوم عالي التخصيب.

وأضاف المسؤول أن الجانبين فشلا أيضاً في التوصل إلى اتفاق بشأن مطلب الولايات المتحدة من إيران وقف تمويل "حماس" و"حزب الله" و"الحوثيين"، فضلاً عن فتح المضيق بالكامل.
