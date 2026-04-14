تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
بسبب خطر التسمم.. سحب مئات الآلاف من المكملات الغذائية من الأسواق الأميركية
Lebanon 24
14-04-2026
|
08:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
سحبت السلطات المختصة أكثر من 350 ألف عبوة من المكملات الغذائية المحتوية على الحديد من الأسواق الأميركية، بعد اكتشاف أنها تمثل خطرا جسيما للتسمم، خصوصا على الأطفال.
وأعلنت شركة Vitaquest International، المصنعة لعدد من العلامات التجارية مثل Bari Life وArey وNuLife، عن عملية السحب، موضحة أن المشكلة تتعلق بعدم كون عبوات المكملات مقاومة للأطفال.
وحذّر مسؤولو الصحة من أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تناول الأطفال جرعات زائدة عن طريق الخطأ، وهو ما قد يسبب إصابات خطيرة أو حتى الوفاة.
وبحسب البيانات، فقد بيعت المنتجات المتأثرة بين نيسان 2023 وشباط 2026، بأسعار تتراوح بين 13 و130 دولارا للعبوة، وكانت متوفرة في متاجر كبرى مثل Erewhon وVitamin Shoppe وعبر منصة Amazon.
وتشمل العلامات التجارية المتأثرة: Arey وBari Life وBird&Be وBiote وDr. Fuhrman وNuLife وHMR وBaritric Pal وNoevir وZenbean وSakara.
وأكدت الجهات المختصة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو حالات مرضية حتى الآن.
ودعت السلطات المستهلكين إلى إبقاء هذه المنتجات بعيدا عن متناول الأطفال، والتواصل مع الشركة المصنعة للحصول على عبوات أو أغطية مقاومة للأطفال، أو التخلص من المنتجات المسحوبة أو إعادتها لاسترداد قيمتها.
كما نُشرت قائمة بأرقام الدُفعات المتأثرة على موقع هيئة سلامة
المنتجات الاستهلاكية
، التي أشرفت على عملية السحب.
وقالت الهيئة إن هذه المكملات تحتوي على الحديد، وهو عنصر يجب بيعه في عبوات آمنة للأطفال وفقا لقوانين منع التسمم الناتج عن التغليف، إلا أن العبوات الحالية لا تستوفي هذه المعايير، ما يزيد من خطر التسمم في حال ابتلاعها. (روسيا اليوم)
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24