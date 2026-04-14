بسبب خطر التسمم.. سحب مئات الآلاف من المكملات الغذائية من الأسواق الأميركية

سحبت السلطات المختصة أكثر من 350 ألف عبوة من المكملات الغذائية المحتوية على الحديد من الأسواق الأميركية، بعد اكتشاف أنها تمثل خطرا جسيما للتسمم، خصوصا على الأطفال.

وأعلنت شركة Vitaquest International، المصنعة لعدد من العلامات التجارية مثل Bari Life وArey وNuLife، عن عملية السحب، موضحة أن المشكلة تتعلق بعدم كون عبوات المكملات مقاومة للأطفال.



وحذّر مسؤولو الصحة من أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تناول الأطفال جرعات زائدة عن طريق الخطأ، وهو ما قد يسبب إصابات خطيرة أو حتى الوفاة.



وبحسب البيانات، فقد بيعت المنتجات المتأثرة بين نيسان 2023 وشباط 2026، بأسعار تتراوح بين 13 و130 دولارا للعبوة، وكانت متوفرة في متاجر كبرى مثل Erewhon وVitamin Shoppe وعبر منصة Amazon.

وتشمل العلامات التجارية المتأثرة: Arey وBari Life وBird&Be وBiote وDr. Fuhrman وNuLife وHMR وBaritric Pal وNoevir وZenbean وSakara.



وأكدت الجهات المختصة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو حالات مرضية حتى الآن.



ودعت السلطات المستهلكين إلى إبقاء هذه المنتجات بعيدا عن متناول الأطفال، والتواصل مع الشركة المصنعة للحصول على عبوات أو أغطية مقاومة للأطفال، أو التخلص من المنتجات المسحوبة أو إعادتها لاسترداد قيمتها.

كما نُشرت قائمة بأرقام الدُفعات المتأثرة على موقع هيئة سلامة ، التي أشرفت على عملية السحب.



وقالت الهيئة إن هذه المكملات تحتوي على الحديد، وهو عنصر يجب بيعه في عبوات آمنة للأطفال وفقا لقوانين منع التسمم الناتج عن التغليف، إلا أن العبوات الحالية لا تستوفي هذه المعايير، ما يزيد من خطر التسمم في حال ابتلاعها. (روسيا اليوم)