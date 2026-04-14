تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
بسبب خطر التسمم.. سحب مئات الآلاف من المكملات الغذائية من الأسواق الأميركية

Lebanon 24
14-04-2026 | 08:27
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سحبت السلطات المختصة أكثر من 350 ألف عبوة من المكملات الغذائية المحتوية على الحديد من الأسواق الأميركية، بعد اكتشاف أنها تمثل خطرا جسيما للتسمم، خصوصا على الأطفال.
 
وأعلنت شركة Vitaquest International، المصنعة لعدد من العلامات التجارية مثل Bari Life وArey وNuLife، عن عملية السحب، موضحة أن المشكلة تتعلق بعدم كون عبوات المكملات مقاومة للأطفال.

وحذّر مسؤولو الصحة من أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تناول الأطفال جرعات زائدة عن طريق الخطأ، وهو ما قد يسبب إصابات خطيرة أو حتى الوفاة.

وبحسب البيانات، فقد بيعت المنتجات المتأثرة بين نيسان 2023 وشباط 2026، بأسعار تتراوح بين 13 و130 دولارا للعبوة، وكانت متوفرة في متاجر كبرى مثل Erewhon وVitamin Shoppe وعبر منصة Amazon.
 
وتشمل العلامات التجارية المتأثرة: Arey وBari Life وBird&Be وBiote وDr. Fuhrman وNuLife وHMR وBaritric Pal وNoevir وZenbean وSakara.

وأكدت الجهات المختصة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو حالات مرضية حتى الآن.

ودعت السلطات المستهلكين إلى إبقاء هذه المنتجات بعيدا عن متناول الأطفال، والتواصل مع الشركة المصنعة للحصول على عبوات أو أغطية مقاومة للأطفال، أو التخلص من المنتجات المسحوبة أو إعادتها لاسترداد قيمتها.
 
كما نُشرت قائمة بأرقام الدُفعات المتأثرة على موقع هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية، التي أشرفت على عملية السحب.

وقالت الهيئة إن هذه المكملات تحتوي على الحديد، وهو عنصر يجب بيعه في عبوات آمنة للأطفال وفقا لقوانين منع التسمم الناتج عن التغليف، إلا أن العبوات الحالية لا تستوفي هذه المعايير، ما يزيد من خطر التسمم في حال ابتلاعها. (روسيا اليوم) 
عربي-دولي

صحة

المنتجات الاستهلاكية

روسيا اليوم

روسيا

لو ال

العلا

ما ن

ايير

ال ج

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24