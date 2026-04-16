تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"الشيوخ الأميركي" يخفق بوقف الدعم العسكري لإسرائيل

Lebanon 24
16-04-2026 | 03:54
A-
A+
الشيوخ الأميركي يخفق بوقف الدعم العسكري لإسرائيل
الشيوخ الأميركي يخفق بوقف الدعم العسكري لإسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عرقل مجلس الشيوخ الأميركي، مشروعي قرارين لوقف مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 450 مليون دولار، بدعم قوي من الجمهوريين.
 
ورغم تأييد معظم الديمقراطيين للقرارين بسبب القلق من تأثير العمليات العسكرية على المدنيين إلا أن المشروعين لم يُمررا.

وتشهد علاقة إسرائيل مع الحزب الديمقراطي تراجعًا متسارعًا، مع تزايد عدد المشرعين الذين يرفضون دعم التمويل العسكري، حتى للأنظمة الدفاعية مثل "القبة الحديدية".
 
عرقلة تقييد سلطات ترامب بحرب إيران

من ناحية ثانية، عرقل الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي ثالث محاولة يقودها الديمقراطيون للحد من سلطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شن الحرب على إيران.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار الديمقراطي بواقع 52 صوتا معارضا مقابل 47.

وعارض الجمهوريون مشروع القرار وانضم إليهم ديمقراطي واحد هو السيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا.

أما المؤيدون لمشروع القرار، فهم الديمقراطيون، وانضم إليهم جمهوري واحد هو السيناتور راند بول من ولاية كنتاكي.
مواضيع ذات صلة
هل أخفق ترامب في تحقيق "توازن النصر" في المواجهة مع إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤولين أميركيين: التخطيط العسكري الأميركي بشأن مهاجمة إيران بلغ مراحل متقدمة جدًّا
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتائب" تدعو لوقف الحرب ودعم المساعي الدبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي: مطالبة عُمان بالتدخل لوقف الحرب ودعم أوروبي لقرار حظر أنشطة "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:21 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:18 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:01 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:31 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:21 | 2026-04-16
Lebanon24
08:18 | 2026-04-16
Lebanon24
08:01 | 2026-04-16
Lebanon24
08:00 | 2026-04-16
Lebanon24
07:31 | 2026-04-16
Lebanon24
06:57 | 2026-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24