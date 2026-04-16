عربي-دولي

ترامب يلوّح بزيارة باكستان.. إذا أُبرمت الصفقة مع إيران

Lebanon 24
16-04-2026 | 23:58
ترامب يلوّح بزيارة باكستان.. إذا أُبرمت الصفقة مع إيران
فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم بإعلانه رغبته في زيارة باكستان إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيداً بقيادة البلد الآسيوي الذي استضاف المفاوضات الأخيرة بين طهران وواشنطن.

ونقل البيت الأبيض عن ترامب قوله: "سأذهب إلى باكستان. باكستان كانت رائعة. كانوا رائعين جداً. قد أذهب نعم. إذا تم توقيع الصفقة في إسلام آباد، المشير رجل عظيم، ورئيس الوزراء رجل رائع".

وفي حديث سابق للصحفيين، قال ترامب إنه يعتقد بوجود فرصة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ضد إيران، معتبراً أن ذلك سينعكس إيجاباً على أسعار النفط والتضخم.

وأضاف: "أعتقد أن لدينا فرصة. وإذا تحقق ذلك، سينخفض سعر النفط بشكل كبير، وستنخفض الأسعار بشكل كبير، وسينخفض التضخم بشكل كبير، والأهم من ذلك كله، لن نشهد كارثة نووية".

وأشار أيضاً إلى أنه غير متأكد من الحاجة إلى تمديد وقف إطلاق النار مع إيران لما بعد الأسبوع المقبل، مؤكداً أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.

وقال: "لدينا علاقة جيدة جداً مع إيران الآن، رغم صعوبة تصديق ذلك... أعتقد أن الأمر مزيج من نحو 4 أسابيع من القصف، وحصار قوي للغاية".
 
Advertisement
ترامب: نتواصل مع الأشخاص المناسبين في إيران وهم يريدون إبرام اتفاق
ترامب: سعر النفط سيتراجع بشكل حاد وسريع بمجرد إبرام الاتفاق مع إيران
ترامب: وافقت على تعليق قصف إيران بناء على المحادثات مع رئيس وزراء باكستان
فايننشال تايمز: إيران أبرمت صفقة مع روسيا بقيمة 500 مليون دولار للحصول على آلاف الصواريخ المحمولة على الكتف
Advertisement
