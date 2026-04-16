ترامب يلوّح بزيارة باكستان.. إذا أُبرمت الصفقة مع إيران

فاجأ الرئيس الأميركي العالم بإعلانه رغبته في زيارة باكستان إذا تم التوصل إلى اتفاق مع ، مشيداً بقيادة البلد الآسيوي الذي استضاف المفاوضات الأخيرة بين وواشنطن.



ونقل عن قوله: "سأذهب إلى باكستان. باكستان كانت رائعة. كانوا رائعين جداً. قد أذهب نعم. إذا تم توقيع الصفقة في إسلام آباد، المشير رجل عظيم، ورئيس الوزراء رجل رائع".



وفي حديث سابق للصحفيين، قال ترامب إنه يعتقد بوجود فرصة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ضد إيران، معتبراً أن ذلك سينعكس إيجاباً على أسعار والتضخم.



وأضاف: "أعتقد أن لدينا فرصة. وإذا تحقق ذلك، سينخفض سعر النفط بشكل كبير، وستنخفض الأسعار بشكل كبير، وسينخفض التضخم بشكل كبير، والأهم من ذلك كله، لن نشهد كارثة نووية".



وأشار أيضاً إلى أنه غير متأكد من الحاجة إلى تمديد وقف إطلاق النار مع إيران لما بعد الأسبوع المقبل، مؤكداً أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.



وقال: "لدينا علاقة جيدة جداً مع إيران الآن، رغم صعوبة تصديق ذلك... أعتقد أن الأمر مزيج من نحو 4 أسابيع من القصف، وحصار قوي للغاية".

