لحمايتها من التلامس أو التلف.. مكة المكرمة: إنهاء أعمال رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة

أنهت للعناية بشؤون والمسجد النبوي، اليوم، أعمال رفع الجزء السفلي من كسوة بمقدار (3) أمتار، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال الحجاج لموسم حج عام (1447ه).



وشملت العملية فك الأجزاء السفلية للكسوة وفصل الأركان، ثم رفعها وتثبيتها على ارتفاع (3) أمتار، إلى جانب تثبيت القماش الأبيض وإعادة القناديل إلى مواقعها المخصصة، وفق إجراءات منظمة ودقيقة.

وأوضحت الهيئة أن عملية الرفع استغرقت نحو ساعتين، ونُفذت على يد (34) صانعاً من الكوادر المتخصصة لإنجاز المهمة وفق أعلى المعايير المعتمدة.



وأكّدت أن هذا الإجراء يأتي ضمن الأعمال الدورية السنوية التي تهدف إلى المحافظة على سلامة كسوة الكعبة وحمايتها من التلامس أو التلف، خاصة في ظل كثافة الطواف والاقتراب المباشر من الكعبة المشرفة خلال موسم الحج.



ويُغطى الجزء المرفوع بقطعة قماش قطنية بيضاء بعرض مترين من جميع الجهات، في خطوة متبعة سنوياً في إطار الاستعدادات المتكاملة التي تبذلها الهيئة لاستقبال ضيوف ، وتيسير أدائهم مناسكهم.