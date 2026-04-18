ستارمر في زيارة خاطفة إلى اسكتلندا تثير تساؤلات حول "تجاهل" ساروار

واجه رئيس الوزراء السير كير ستارمر اتهامات بـ"التخفي" خلال زيارته اسكتلندا السبت، وذلك بعدما أمضى ساعتين ونصف في قاعدة فاسلين النووية دون لقاء زعيم الاسكتلندي أنس ساروار أو المشاركة في حملة انتخابات هوليرود.



وتأتي الزيارة، وهي الأولى له شمال الحدود منذ دعا ساروار إلى تنحيه في شباط، عقب عودته حيث شارك في قمة بريطانية فرنسية تناولت الأزمة . وأكدت مصادر لبي بي سي اسكتلندا عدم حدوث أي لقاء بين الرجلين.



ووصف الوزير الأول جون سويني الأمر بأنه "غريب"، معتبراً أن رئيس وزراء حزب العمال "يشعر بالخجل" من الظهور مع مرشحيه. من جانبه، قال زعيم المحافظين الاسكتلندي راسل فيندلاي إن ستارمر بدا "غير قادر على النظر في عيني ساروار".



في المقابل، قلل ساروار من أهمية عدم اللقاء، قائلاً: "إنه رئيس وزراء المتحدة، ومن الصواب أن يقوم بزيارة تتعلق بالدفاع"، وأضاف: "مهمتي هي قيادة حملة لتغيير الحكومة هنا".



وتضم قاعدة فاسلين على بحيرة غار لوخ غواصات الردع البريطاني من فئة "فانغارد". وقال داونينج ستريت إنه تلقى طلباً للرد من دون تقديم تفاصيل فورية.



Advertisement