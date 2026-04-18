تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ستارمر في زيارة خاطفة إلى اسكتلندا تثير تساؤلات حول "تجاهل" ساروار

Lebanon 24
18-04-2026 | 11:41
A-
A+
ستارمر في زيارة خاطفة إلى اسكتلندا تثير تساؤلات حول تجاهل ساروار
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
واجه رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر اتهامات بـ"التخفي" خلال زيارته اسكتلندا السبت، وذلك بعدما أمضى ساعتين ونصف في قاعدة فاسلين النووية دون لقاء زعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس ساروار أو المشاركة في حملة انتخابات هوليرود.

وتأتي الزيارة، وهي الأولى له شمال الحدود منذ دعا ساروار إلى تنحيه في شباط، عقب عودته من باريس حيث شارك في قمة بريطانية فرنسية تناولت الأزمة الإيرانية. وأكدت مصادر لبي بي سي اسكتلندا عدم حدوث أي لقاء بين الرجلين.

ووصف الوزير الأول جون سويني الأمر بأنه "غريب"، معتبراً أن رئيس وزراء حزب العمال "يشعر بالخجل" من الظهور مع مرشحيه. من جانبه، قال زعيم المحافظين الاسكتلندي راسل فيندلاي إن ستارمر بدا "غير قادر على النظر في عيني ساروار".

في المقابل، قلل ساروار من أهمية عدم اللقاء، قائلاً: "إنه رئيس وزراء المملكة المتحدة، ومن الصواب أن يقوم بزيارة تتعلق بالدفاع"، وأضاف: "مهمتي هي قيادة حملة لتغيير الحكومة هنا".

وتضم قاعدة فاسلين على بحيرة غار لوخ غواصات الردع النووي البريطاني من فئة "فانغارد". وقال داونينج ستريت إنه تلقى طلباً للرد من بي بي سي دون تقديم تفاصيل فورية.
حزب العمال

الإيرانية

البريطاني

بي بي سي

الإيراني

من باريس

المملكة

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24