إيران: تفكيك خلايا تجسس وإرهاب واعتقال 51 شخصًا في كرمان

أعلن فيلق "ثار الله" التابع للحرس الثوري في محافظة كرمان البلاد، تفكيك ما وصفه بـ"شبكات تجسس وإرهاب"، واعتقال 51 شخصًا قال إنهم على صلة بجهات خارجية.



وذكر بيان للحرس الثوري أن أشخاصًا مرتبطين بالولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا كانوا ينشطون في "تشكيل شبكات وتنفيذ عمليات تجسس والتحضير لاضطرابات داخلية"، بالتزامن مع ما وصفه بـ"اعتداءات عسكرية"، مشيرًا إلى أنه جرى رصد هذه الخلايا وتفكيكها.



وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن تفكيك 3 خلايا تجسس مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية، واعتقال مجموعتين قال إنهما مرتبطتان بـ"البهائية"، إلى جانب "تحييد خلية مسلحة مؤلفة من 4 أفراد مرتبطة بتيارات ملكية معارضة".



وأشار إلى توقيف 6 أشخاص وصفهم بـ"العناصر الإعلامية المرتبطة بشبكات معادية"، لافتًا إلى أن الموقوفين كانوا على اتصال بجهات خارجية ويعملون على "التجنيد والتنظيم بهدف إثارة الاضطرابات".



وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "مواجهة التهديدات الأمنية وحماية الاستقرار الداخلي"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية الموقوفين أو الإجراءات القضائية بحقهم.

Advertisement