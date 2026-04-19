Advertisement

إيران: تفكيك خلايا تجسس وإرهاب واعتقال 51 شخصًا في كرمان

Lebanon 24
19-04-2026 | 06:16
إيران: تفكيك خلايا تجسس وإرهاب واعتقال 51 شخصًا في كرمان
إيران: تفكيك خلايا تجسس وإرهاب واعتقال 51 شخصًا في كرمان photos 0
أعلن فيلق "ثار الله" التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد، تفكيك ما وصفه بـ"شبكات تجسس وإرهاب"، واعتقال 51 شخصًا قال إنهم على صلة بجهات خارجية.

وذكر بيان للحرس الثوري أن أشخاصًا مرتبطين بالولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا كانوا ينشطون في "تشكيل شبكات وتنفيذ عمليات تجسس والتحضير لاضطرابات داخلية"، بالتزامن مع ما وصفه بـ"اعتداءات عسكرية"، مشيرًا إلى أنه جرى رصد هذه الخلايا وتفكيكها.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن تفكيك 3 خلايا تجسس مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية، واعتقال مجموعتين قال إنهما مرتبطتان بـ"البهائية"، إلى جانب "تحييد خلية مسلحة مؤلفة من 4 أفراد مرتبطة بتيارات ملكية معارضة".

وأشار إلى توقيف 6 أشخاص وصفهم بـ"العناصر الإعلامية المرتبطة بشبكات معادية"، لافتًا إلى أن الموقوفين كانوا على اتصال بجهات خارجية ويعملون على "التجنيد والتنظيم بهدف إثارة الاضطرابات".

وأكد الحرس الثوري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "مواجهة التهديدات الأمنية وحماية الاستقرار الداخلي"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية الموقوفين أو الإجراءات القضائية بحقهم.
Advertisement
وزارة الاستخبارات الإيرانية: تفكيك 3 خلايا لجماعات إرهابية واعتقال 15 عميلا لأميركا وإسرائيل بعدة محافظات
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 15:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن الفيدرالي الروسي: تفكيك خلية إرهابية كانت تعمل داخل أحد السجون في إقليم زابايكاليه الروسي واعتقال سبعة أشخاص
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 15:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم: اعتقال 35 شخصا بتهمة التجسس في لرستان غربي إيران
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 15:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: اعتقال 27 شخصا في كرمان وقم بتهمة الإخلال بالأمن وتسريب معلومات
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 15:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24

Advertisement
