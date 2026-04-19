عربي-دولي

ترامب يهدد بتدمير إيران إذا لم توقّع اتفاقاً

Lebanon 24
19-04-2026 | 12:03
ترامب يهدد بتدمير إيران إذا لم توقّع اتفاقاً
رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف التهديدات ضد إيران، وهدد بتدميرها "بالكامل"، قائلاً في تصريح عبر شبكة "فوكس نيوز": "إذا لم توقع إيران اتفاقاً فسيتم تدمير البلاد بأكملها".

وأضاف أن إيران "ستُجبر على الاستسلام بسهولة وإذا لم تقبل سيكون لي شرف القيام بما يجب فعله".

وكان ترامب قال في تصريحات سابقة لشبكة "إم إس ناو" إن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحاً نووياً، وإنها "وافقت على ذلك".

واشار ترامب إلى أن وفداً أمريكيا سيجري محادثات مع ممثلي إيران في باكستان، وأوضح أن الوفد سيضم المبعوث ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، "أما فانس فلن يشارك لأسباب أمنية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد هدد ترامب بأنه سيدمر "آلة القتل" الإيرانية، وقال: "انتهى عهد الرجل اللطيف.. ونقدم عرضاً عادلاً ومقبولاً لإيران ونأمل أن تقبل به وإن لم تفعل فسندمر جميع محطات الطاقة والجسور".

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "ABC": "سيحدث ذلك. بطريقة أو بأخرى. بالطريقة اللطيفة أو بالطريقة الصعبة. سيحدث ذلك".

وتأتي تصريحات ترامب بعد أن أغلقت طهران مضيق هرمز مجدداً خلال عطلة نهاية الأسبوع، مُعللة ذلك بالحصار الأمريكي الذي لا يزال قائماً، وكانت طهران قد أعلنت سابقاً فتح الممر المائي.

وأشار ترامب قائلاً: "سيجبرون على الاستسلام سريعاً وبسهولة وإن لم يقبلوا بالاتفاق سيكون لي شرف القيام بما يجب فعله"، على حد تعبيره.

وتابع الرئيس الأمريكي: "إيران قررت إطلاق النار أمس في مضيق هرمز في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.. وهي تخسر من إغلاق المضيق 500 مليون دولار يوميا أما نحن فلا نخسر شيئا".

وأوضح ترامب أن "العديد من السفن تتجه إلى الولايات المتحدة للتحميل وهذا بفضل الحرس الثوري الإيراني.. أمر غريب أن تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز وحصارنا قد أغلقه بالفعل". 
ترامب لفوكس نيوز: إذا لم توقع إيران اتفاقا فسيتم تدمير البلاد بأكملها
