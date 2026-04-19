تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إليكم عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يوم السبت

Lebanon 24
19-04-2026 | 23:21
A-
A+
إليكم عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يوم السبت
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت بيانات صادرة عن كبلر أن أكثر من 20 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم السبت، في أعلى عدد لعبور السفن عبر هذا الممر المائي منذ الأول من آذار.


ومن بين السفن التي عبرت المضيق خمس سفن كانت تحمل شحنات متنوعة من إيران، تراوحت بين المنتجات النفطية والمعادن.


وشملت هذه السفن ثلاث ناقلات لغاز البترول المسال، كانت إحداها متجهة إلى الصين وأخرى إلى الهند.


كما كانت الناقلة "كريف"، التي ترفع علم بنما وتحمل غاز البترول المسال من الإمارات، في طريقها إلى إندونيسيا.

أما ناقلتا "أكتي إيه" و"أثينا"، فكانتا تحملان منتجات مكررة جرى تحميلها من البحرين، وتتجهان إلى موزامبيق وتايلاند على التوالي.


وفي المقابل، كانت الناقلة "نافيج8 ماكاليستر"، التي ترفع علم ليبيريا، تنقل نحو 500 ألف برميل من النافتا من الإمارات إلى مدينة أولسان في كوريا الجنوبية.


كذلك، كانت ناقلة نفط خام عملاقة ترفع علم ليبيريا، ومحملة بنحو مليوني برميل من الخام السعودي، تتجه إلى ميناء مايلايو في تايوان.


وأشارت البيانات أيضاً إلى أن ناقلة ترفع علم الهند وتحمل نحو 780 ألف برميل من خام داس الإماراتي كانت في طريقها إلى سريلانكا، فيما كانت السفينة "روبي" المحملة بأسمدة قطرية متجهة إلى الإمارات. أما سفينة البضائع السائبة "ميري إم"، التي تحمل شحنة من فحم البترول السعودي، فكانت متجهة إلى مدينة رافينا في إيطاليا. (روسيا اليوم) 
روسيا اليوم

الإمارات

السعود

روسيا

النفط

سعودي

إيران

الصين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24