إليكم عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يوم السبت

أظهرت بيانات صادرة عن كبلر أن أكثر من 20 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم السبت، في أعلى عدد لعبور السفن عبر هذا الممر المائي منذ الأول من آذار.





ومن بين السفن التي عبرت المضيق خمس سفن كانت تحمل شحنات متنوعة من ، تراوحت بين المنتجات النفطية والمعادن.







وشملت هذه السفن ثلاث ناقلات لغاز البترول المسال، كانت إحداها متجهة إلى وأخرى إلى الهند.





كما كانت الناقلة "كريف"، التي ترفع علم بنما وتحمل غاز البترول المسال من ، في طريقها إلى إندونيسيا.





أما ناقلتا "أكتي إيه" و"أثينا"، فكانتا تحملان منتجات مكررة جرى تحميلها من البحرين، وتتجهان إلى موزامبيق وتايلاند على التوالي.





وفي المقابل، كانت الناقلة "نافيج8 ماكاليستر"، التي ترفع علم ليبيريا، تنقل نحو 500 ألف برميل من النافتا من الإمارات إلى مدينة أولسان في كوريا الجنوبية.





كذلك، كانت ناقلة نفط خام عملاقة ترفع علم ليبيريا، ومحملة بنحو مليوني برميل من الخام السعودي، تتجه إلى ميناء مايلايو في تايوان.





وأشارت البيانات أيضاً إلى أن ناقلة ترفع علم الهند وتحمل نحو 780 ألف برميل من خام داس الإماراتي كانت في طريقها إلى سريلانكا، فيما كانت السفينة "روبي" المحملة بأسمدة قطرية متجهة إلى الإمارات. أما سفينة البضائع السائبة "ميري إم"، التي تحمل شحنة من فحم البترول السعودي، فكانت متجهة إلى مدينة رافينا في إيطاليا. (روسيا اليوم)