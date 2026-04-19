تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
إليكم عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يوم السبت
Lebanon 24
19-04-2026
|
23:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات صادرة عن كبلر أن أكثر من 20 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم السبت، في أعلى عدد لعبور السفن عبر هذا الممر المائي منذ الأول من آذار.
ومن بين السفن التي عبرت المضيق خمس سفن كانت تحمل شحنات متنوعة من
إيران
، تراوحت بين المنتجات النفطية والمعادن.
وشملت هذه السفن ثلاث ناقلات لغاز البترول المسال، كانت إحداها متجهة إلى
الصين
وأخرى إلى الهند.
كما كانت الناقلة "كريف"، التي ترفع علم بنما وتحمل غاز البترول المسال من
الإمارات
، في طريقها إلى إندونيسيا.
أما ناقلتا "أكتي إيه" و"أثينا"، فكانتا تحملان منتجات مكررة جرى تحميلها من البحرين، وتتجهان إلى موزامبيق وتايلاند على التوالي.
وفي المقابل، كانت الناقلة "نافيج8 ماكاليستر"، التي ترفع علم ليبيريا، تنقل نحو 500 ألف برميل من النافتا من الإمارات إلى مدينة أولسان في كوريا الجنوبية.
كذلك، كانت ناقلة نفط خام عملاقة ترفع علم ليبيريا، ومحملة بنحو مليوني برميل من الخام السعودي، تتجه إلى ميناء مايلايو في تايوان.
وأشارت البيانات أيضاً إلى أن ناقلة ترفع علم الهند وتحمل نحو 780 ألف برميل من خام داس الإماراتي كانت في طريقها إلى سريلانكا، فيما كانت السفينة "روبي" المحملة بأسمدة قطرية متجهة إلى الإمارات. أما سفينة البضائع السائبة "ميري إم"، التي تحمل شحنة من فحم البترول السعودي، فكانت متجهة إلى مدينة رافينا في إيطاليا. (روسيا اليوم)
روسيا اليوم
الإمارات
السعود
روسيا
النفط
سعودي
إيران
الصين
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24