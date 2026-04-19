عربي-دولي

شركات الطيران الآسيوية تستفيد من تجنب المسافرين للشرق الأوسط.. إليكم التفاصيل

19-04-2026 | 23:50
شركات الطيران الآسيوية تستفيد من تجنب المسافرين للشرق الأوسط.. إليكم التفاصيل
شركات الطيران الآسيوية تستفيد من تجنب المسافرين للشرق الأوسط.. إليكم التفاصيل photos 0
أظهرت شركات طيران آسيوية كبرى ارتفاعاً في الطلب على الرحلات إلى أوروبا، في ظل ابتعاد المسافرين عن الوجهات المتأثرة بالاضطرابات في الشرق الأوسط.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت شركات "كاثاي باسيفيك" في هونغ كونغ، والخطوط الجوية السنغافورية، و"كوريا للطيران"، و"كانتاس" الأسترالية، تسجيل أداء قوي على الخطوط الأوروبية خلال شهر مارس، رغم الارتفاع الكبير في أسعار وقود الطائرات.

وبحسب بيانات شركة "سيريوم"، كانت طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران تستحوذ مجتمعة قبل الحرب على نحو ثلث حركة السفر بين أوروبا وآسيا.

كما أشارت "سيريوم" إلى أن هذه الشركات كانت تنقل أكثر من نصف إجمالي المسافرين من أوروبا إلى أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ.

في المقابل، تُظهر بيانات "فلايت رادار 24" أن شركات الطيران الخليجية بدأت تدريجياً استعادة نشاطها، بعدما وصلت إلى ما لا يقل عن 60 في المئة من مستويات الرحلات التي كانت تسجلها قبل اندلاع الصراع.

لكن هذه الشركات لا تزال تواجه تحديات إضافية، من بينها تحذير أستراليا لمواطنيها من السفر إلى الخليج أو حتى المرور عبر مطارات المنطقة، ما قد يحرمهم من تغطية تأمين السفر في حال قرروا القيام بذلك.

ونتيجة لذلك، بات المسافرون يضطرون إلى دفع تكاليف إضافية مقابل الرحلات التي تتجنب المرور عبر الخليج، وفق بيانات "غوغل ترافل".

ويرى محللون أن هذا التحول في حركة السفر قد يستمر لفترة حتى بعد انتهاء الحرب مع إيران.

