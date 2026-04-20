عربي-دولي

أمين عام حلف شمال الأطلسي يزور تركيا غدا

Lebanon 24
20-04-2026 | 10:48
أمين عام حلف شمال الأطلسي يزور تركيا غدا
يجري أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، زيارة رسمية إلى تركيا تستغرق يومين، تبدأ يوم غد الثلاثاء، تمهيدا لعقد قمة قادة الحلف في أنقرة.
 
وسيلتقي روته خلال الزيارة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولير.

وستبحث خلال الزيارة عددا من الملفات، أبرزها:

-التحضيرات لعقد قمة قادة الحلف، في العاصمة التركية أنقرة، خلال صيف العام الجاري.

-التحديات التي تواجه الحلف، خاصة مع الخلافات الحادة داخل أعضائه.

-التطورات بملفّ الأزمة الأوكرانية، وموقف الحلف منها.

-التطورات الإقليمية والحرب على إيران، ومرحلة وقف إطلاق النار والمفاوضات بين طهران وواشنطن، ودور الحلف بالمعادلة. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
زيارة مرتقبة لأمين عام حلف شمال الأطلسي إلى تركيا غداً
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 19:34:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسباني: حلف شمال الأطلسي لن يشارك في أي عملية عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 19:34:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسباني: حلف شمال الأطلسي لن يشارك في أي عملية عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 19:34:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يتهم ترامب بإفراغ حلف شمال الأطلسي من مضمونه
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 19:34:44 Lebanon 24 Lebanon 24

رجب طيب أردوغان

وزير الخارجية

روسيا اليوم

وزير الدفاع

الأوكرانية

التركية

واشنطن

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:18 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:38 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:03 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:52 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:21 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:47 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:47 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:18 | 2026-04-20
Lebanon24
11:38 | 2026-04-20
Lebanon24
11:03 | 2026-04-20
Lebanon24
10:52 | 2026-04-20
Lebanon24
10:30 | 2026-04-20
Lebanon24
10:23 | 2026-04-20
