أمين عام حلف شمال الأطلسي يزور تركيا غدا

يجري أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، زيارة رسمية إلى تستغرق يومين، تبدأ يوم غد الثلاثاء، تمهيدا لعقد قمة قادة الحلف في أنقرة.

وسيلتقي روته خلال الزيارة، بالرئيس ، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولير.



وستبحث خلال الزيارة عددا من الملفات، أبرزها:



-التحضيرات لعقد قمة قادة الحلف، في العاصمة أنقرة، خلال صيف العام الجاري.



-التحديات التي تواجه الحلف، خاصة مع الخلافات الحادة داخل أعضائه.



-التطورات بملفّ الأزمة ، وموقف الحلف منها.



-التطورات الإقليمية والحرب على ، ومرحلة وقف إطلاق النار والمفاوضات بين وواشنطن، ودور الحلف بالمعادلة. (روسيا اليوم)