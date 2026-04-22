قاليباف: الهدنة بلا معنى مع استمرار الحصار

أكد رئيس وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف اليوم الأربعاء أن "وقف إطلاق النار الكامل لا معنى له" في ظل الحصار الأميركي المستمر على الموانئ . وكتب على منصة "إكس" أن إعادة فتح مضيق هرمز "مستحيلة" طالما بقي هذا "الخرق الصارخ" للهدنة قائماً.



تزامنت تصريحات قاليباف مع أول عملية احتجاز لسفن منذ اندلاع الحرب في شباط الماضي، حيث أعلنت وكالة "تسنيم" أن القوات البحرية للحرس الثوري احتجزت سفينتي حاويات كانتا تحاولان الخروج من بعد إطلاق النار عليهما وعلى سفينة ثالثة، محذرة من أن أي إخلال بأمن المضيق "خط أحمر".



واتهم الحرس السفينة "إم.إس.سي فرانشيسكا" (علم بنما) و"إبامينونداس" (علم ليبيريا) بالإبحار دون تصاريح والتلاعب بأنظمة الملاحة. وأبلغت "إبامينونداس"، التي تديرها شركة "تكنومار شيبينج" اليونانية، عن تعرض غرفة القيادة لأضرار جراء إصابتها بنيران وقذائف صاروخية من زورق حربي تابع للحرس على بعد 20 ميلاً بحرياً .



وأكدت الشركة المشغلة سلامة طاقم السفينة البالغ 21 بحاراً من والفلبين، مشيرة إلى أنها تنسق مع كافة الأطراف لضمان سلامتهم.



