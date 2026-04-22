عربي-دولي

قاليباف: الهدنة بلا معنى مع استمرار الحصار

Lebanon 24
22-04-2026 | 15:00
قاليباف: الهدنة بلا معنى مع استمرار الحصار
أكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف اليوم الأربعاء أن "وقف إطلاق النار الكامل لا معنى له" في ظل الحصار الأميركي المستمر على الموانئ الإيرانية. وكتب على منصة "إكس" أن إعادة فتح مضيق هرمز "مستحيلة" طالما بقي هذا "الخرق الصارخ" للهدنة قائماً.

تزامنت تصريحات قاليباف مع أول عملية احتجاز لسفن منذ اندلاع الحرب في شباط الماضي، حيث أعلنت وكالة "تسنيم" أن القوات البحرية للحرس الثوري احتجزت سفينتي حاويات كانتا تحاولان الخروج من الخليج بعد إطلاق النار عليهما وعلى سفينة ثالثة، محذرة من أن أي إخلال بأمن المضيق "خط أحمر".

واتهم الحرس السفينة "إم.إس.سي فرانشيسكا" (علم بنما) و"إبامينونداس" (علم ليبيريا) بالإبحار دون تصاريح والتلاعب بأنظمة الملاحة. وأبلغت "إبامينونداس"، التي تديرها شركة "تكنومار شيبينج" اليونانية، عن تعرض غرفة القيادة لأضرار جراء إصابتها بنيران وقذائف صاروخية من زورق حربي تابع للحرس على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال غرب عُمان.

وأكدت الشركة المشغلة سلامة طاقم السفينة البالغ 21 بحاراً من أوكرانيا والفلبين، مشيرة إلى أنها تنسق مع كافة الأطراف لضمان سلامتهم.
توسيع العدوان الاسرائيلي جنوباً يُهدّد استمرار الهدنة وبنت جبيل في نكبة
"نيويورك تايمز" عن وزيرة الدفاع الإسبانيّة: خطّة ترامب لحصار مضيق هرمز لا معنى لها
الخارجية الإيرانية: الحصار الأميركي "انتهاك" للهدنة
مصدر إيراني كبير لرويترز: استمرار الحصار الأميركي على مضيق هرمز يقوض محادثات السلام الإيرانية الأميركية
