عربي-دولي
باكستان تراهن على إحراز تقدم مع إيران لاستئناف المفاوضات
Lebanon 24
23-04-2026
|
02:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الداخلية
الباكستاني
، محسن نقوي اليوم الخميس خلال لقائه السفيرة الأميركية في إسلام آباد ناتالي بيكر، أن بلاده تتوقع إحراز تقدم مع
إيران
بشأن المفاوضات.
كما شدد على أن تمديد الرئيس الأميركي
دونالد ترمب
لوقف إطلاق النار شكل خطوة مهمة لتخفيف التوتر
إلى ذلك، أعرب الوزير عن أمله بأن تتيح
واشنطن
وطهران فرصة لحل
دبلوماسي
وسلمي، وفق ما نقلت وسائل إعلام باكستانية.
وكان الرئيس الأميركي أعلن قبل يومين تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ فجر الثامن من نيسان، بغية إفساح المجال للحل الدبلوماسي.
لكنه حذر من أن
طهران
أمام فرصة أخيرة من أجل الاتيان برد أو مقترح موحد بشأن المطالب الأميركية.
في حين أفاد مصدر أميركي ومسؤول في
البيت الأبيض
، أمس بأن
ترامب
مستعد لتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، من أجل إعادة إطلاق العملية الدبلوماسية.
أتى ذلك، بعدما كانت كافة التحضيرات جارية في إسلام آباد منذ يوم الاثنين الماضي من أجل استقبال الوفدين
الإيراني
والأميركي الثلاثاء أو الأربعاء، بهدف المشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات. رغم أن الجانب الإيراني لم يعلن رسميا وصراحة قراره بالمشاركة، بينما أشار ترامب حينها إلى أن وفداً أميركياً سيتوجه إلى باكستان خلال الساعات المقبلة.
لكن هذا الأمر لم يحدث، بل تصاعدت التهديدات بين الجانبين خلال اليومين الماضين. حيث اعتبرت طهران أن استمرار حصار موانئها من قبل السفن الأميركية يشكل انتهاكاً لوقف إطلاق النار.
في حين أكدت واشنطن ألا رفع للحصار قبل التوصل لاتفاق إطاري مع الجانب الإيراني.
