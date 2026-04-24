إقتصاد

بالأرقام.. دولة أوروبية تتربع على عرش "السياحة"

Lebanon 24
24-04-2026 | 00:13
بالأرقام.. دولة أوروبية تتربع على عرش السياحة
رغم الاضطرابات الدولية، لا تزال فرنسا تتربع على قائمة الوجهات السياحية الأكثر استقطاباً في العالم. وبحسب بيانات منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، استقبلت باريس نحو 103 ملايين سائح خلال عام 2025، لتكون الدولة الوحيدة التي تتجاوز حاجز 100 مليون زائر سنوياً.

ويعود هذا الإقبال، وفق إذاعة "20 مينيت"، إلى تنوع المقومات الفرنسية بين الثقافة والتاريخ والمطبخ والطبيعة، في قطاع يضخ نحو 109 مليارات يورو سنوياً، أي ما يقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

إسبانيا تلاحق وأميركا تتراجع
وحلت إسبانيا ثانية بـ98 مليون زائر، مقتربة من المركز الأول عاماً بعد عام، لكنها تواجه ضغوطاً في مدن كإشبيلية بسبب ارتفاع الإيجارات المرتبط بالإيجارات القصيرة الأجل. أما الولايات المتحدة، فرغم احتفاظها بالمركز الثالث (70 مليوناً)، تشهد تراجعاً ملحوظاً يعزى إلى سياسات إدارة ترامب، ومنها التشدد في إجراءات الدخول وطلب سجلات التواصل الاجتماعي.

وضمت قائمة العشرة الأوائل إيطاليا (58.5 مليوناً) التي تواجه تحديات "السياحة المفرطة" في البندقية، فتركيا (58 مليوناً) المتأثرة بتوترات الشرق الأوسط، ثم الصين (أكثر من 50 مليوناً) المرشحة لاعتلاء الصدارة مستقبلاً، والمكسيك (46 مليوناً)، فالمملكة المتحدة (44 مليوناً)، وألمانيا (38.5 مليوناً)، وأخيراً اليابان بـ38 مليون زائر تجذبهم مواسم مثل تفتح أزهار الكرز "هانامي".

وتعكس هذه الأرقام هيمنة أوروبية متواصلة على المشهد السياحي، مع صعود تدريجي لوجهات آسيوية، في وقت تؤثر فيه العوامل السياسية والأمنية مباشرة على بوصلات المسافرين حول العالم. (العين الاخبارية)
