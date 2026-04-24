|
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
إقتصاد
بالأرقام.. دولة أوروبية تتربع على عرش "السياحة"
Lebanon 24
24-04-2026
|
00:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم الاضطرابات الدولية، لا تزال
فرنسا
تتربع على قائمة الوجهات السياحية الأكثر استقطاباً في العالم. وبحسب بيانات منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، استقبلت
باريس
نحو 103 ملايين سائح خلال عام 2025، لتكون الدولة الوحيدة التي تتجاوز حاجز 100 مليون زائر سنوياً.
ويعود هذا الإقبال، وفق إذاعة "20 مينيت"، إلى تنوع المقومات
الفرنسية
بين الثقافة والتاريخ والمطبخ والطبيعة، في قطاع يضخ نحو 109 مليارات يورو سنوياً، أي ما يقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
إسبانيا تلاحق وأميركا تتراجع
وحلت إسبانيا ثانية بـ98 مليون زائر، مقتربة من المركز الأول عاماً بعد عام، لكنها تواجه ضغوطاً في مدن كإشبيلية بسبب ارتفاع الإيجارات المرتبط بالإيجارات القصيرة الأجل. أما
الولايات المتحدة
، فرغم احتفاظها بالمركز الثالث (70 مليوناً)، تشهد تراجعاً ملحوظاً يعزى إلى سياسات إدارة
ترامب
، ومنها التشدد في إجراءات الدخول وطلب سجلات التواصل الاجتماعي.
وضمت قائمة العشرة الأوائل إيطاليا (58.5 مليوناً) التي تواجه تحديات "السياحة المفرطة" في البندقية، فتركيا (58 مليوناً) المتأثرة بتوترات
الشرق الأوسط
، ثم
الصين
(أكثر من 50 مليوناً) المرشحة لاعتلاء الصدارة مستقبلاً، والمكسيك (46 مليوناً)، فالمملكة المتحدة (44 مليوناً)، وألمانيا (38.5 مليوناً)، وأخيراً اليابان بـ38 مليون زائر تجذبهم مواسم مثل تفتح أزهار الكرز "هانامي".
وتعكس هذه الأرقام هيمنة أوروبية متواصلة على المشهد السياحي، مع صعود تدريجي لوجهات آسيوية، في وقت تؤثر فيه العوامل السياسية والأمنية مباشرة على بوصلات المسافرين حول العالم. (العين الاخبارية)
"حزب الله" حريص على علاقته بـ"دولة أوروبية"
Lebanon 24
"حزب الله" حريص على علاقته بـ"دولة أوروبية"
24/04/2026 10:37:03
24/04/2026 10:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اليابان تتربع على عرش آسيا للسيدات.. وسقوط مدوٍّ لأستراليا في النهائي
Lebanon 24
اليابان تتربع على عرش آسيا للسيدات.. وسقوط مدوٍّ لأستراليا في النهائي
24/04/2026 10:37:03
24/04/2026 10:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هولندا أول دولة أوروبية توافق على نظام القيادة الذاتية الكامل من "تسلا"
Lebanon 24
هولندا أول دولة أوروبية توافق على نظام القيادة الذاتية الكامل من "تسلا"
24/04/2026 10:37:03
24/04/2026 10:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"الموساد الخاص" يلاحق زعيماً مؤيداً للفلسطينيين في دولة أوروبية
Lebanon 24
"الموساد الخاص" يلاحق زعيماً مؤيداً للفلسطينيين في دولة أوروبية
24/04/2026 10:37:03
24/04/2026 10:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
