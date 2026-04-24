مجزرة في شمال شرق نيجيريا… مقتل 17 شخصاً بهجوم للمتشددين

قُتل 17 شخصاً على الأقل في إحدى مدن شمال شرق نيجيريا
، بعد أن هاجمهم المتشددون وهم يجمعون الحطب في البرّية، بحسب شهود ومجموعة محلية تنشط في قتال الجماعات المتطرفة.
وتتعرض مدينة غوزا في ولاية بورنو
لتهديد المقاتلين المتشددين المتحصنين في الجبال المُحيطة، رغم انتشار الجيش فيها منذ استعادتها من تنظيم بوكو حرام العام 2015.
وقالت راقية أحمد، البالغة من العمر 48 عاماً، "ذهبت مع شقيقتي إلى الغابة في الصباح الباكر لجمع الحطب، وقعنا في كمين"، بحسب وكالة "فرانس برس".
بدوره قال عبا كاو شيهو، رئيس الإدارة المحلية
في غوزا إن حصيلة الهجوم بلغت 17 قتيلاً، لكن بالا
حميد، العضو في جماعة محلية تُقاتل المتشددين، قال إنه عثر على 20 جثة.
وقال عيسى
بوكار، وهو أحد السكان، إن اثنين من إخوته وشقيقة زوجته الصغرى قُتلوا، مضيفًا: "كل ما أعرفه هو أنني سمعت إطلاق نار بينما كنا في طريقنا لتنظيف حقولنا، وجمع الحطب".
وتأتي هذه الهجمات في وقت أعلنت فيه القوات النيجيرية
تنفيذ عدة عمليات ناجحة خلال الأيام الماضية.
وفي الأشهر الأخيرة، كثّف تنظيم "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" الهجمات في المنطقة، مستهدفين قواعد عسكرية وقرى، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين والعسكريين.
وبحسب الأمم المتحدة
، فقد قُتل أكثر من 40 ألف شخص، ونزح نحو مليوني شخص، جراء هذا النزاع المستمر بين الجيش والمتمردين الجهاديين
في شمال شرق البلاد منذ العام 2009.