قدراتها متعددة ومفاجئة.. مسيّرات أميركية تحت الماء في مضيق هرمز

أفاد مسؤول أميركي ومصدر مطّلع بأن سلاح البحرية التابع للحرس الثوري عمد هذا الأسبوع إلى زرع مزيد من الألغام في . وأضاف المسؤول أن الجيش الأميركي رصد هذه التحركات ويقوم بمتابعتها عن كثب، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" مساء الخميس.

تحت الماء

من بين الوسائل المستخدمة في هذا المجال، تبرز المسيرات تحت الماء، ولا سيما نظام "Knifefish" الذي طوّرته شركة " ".



وقد صُمّم هذا النظام ليُنشر من على متن سفن القتال الساحلي ضمن مهام متخصصة بمكافحة الألغام.

وتتميّز هذه المسيرات بقدرات متقدمة في رصد الألغام، إذ يمكنها اكتشافها وتصنيفها وتحديد مواقعها، سواء كانت مدفونة أو موجودة في بيئات بحرية معقّدة ومليئة بالعوائق، وفق ما تشير إليه الشركة المصنّعة.

كما تستطيع هذه الأنظمة تحديد التهديدات المرتبطة بالألغام وتفاديها، ما يخفّف من المخاطر على العناصر البشرية، إذ تعمل كحسّاس متقدّم داخل حقل الألغام، في حين تبقى السفينة الأم خارج نطاق الخطر.

إلى ذلك، تقوم "Knifefish" بجمع بيانات من مواقع بحرية محددة، بهدف توفير دعم استخباراتي دقيق.

وبالتوازي، تعتمد البحرية الأميركية على منظومة متكاملة لمكافحة الألغام تشمل أنظمة بحرية غير مأهولة، وأجهزة استشعار متطورة، إضافة إلى مروحيات "MH-60S" متعددة المهام، والمعدات الداعمة المرتبطة بها.

يشار إلى أن أميركا كانت دفعت بعشرات السفن الحربية إلى المنطقة، كما نشرت 3 حاملات طائرات ضخمة، بهدف المساعدة في الحصار وتحسباً لاستئناف الحرب.